Raquettes aux flambeaux et igloo gonflable pour célébrer l'hiver à Beauceville

Une fin de semaine remplie d'activités a eu lieu dans le cadre des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln, à Beauceville, les 24 et 25 février derniers.

À lire également :

Le week-end a débuté par la soirée « Rendez-vous au clair de lune », samedi le 24 février, sur les terrains du Club de Golf de Beauceville.

Cette soirée de raquettes aux flambeaux a permis aux gens d’apprendre des parcelles d’histoire de la Ville de Beauceville grâce aux personnages rencontrés sur le sentier de raquettes.



Les amateurs de ce sport ont également pu profiter d'installations sur place telles qu'un igloo gonflable, ainsi que de musique, de breuvages chauds et de bouchées offertes par le Tim Hortons de la municipalité.

La Ville de Beauceville tient d'ailleurs à remercier la Cache du Golf et le Club de Golf de Beauceville pour leur implication lors de cet événement, et les Cadets de Beauceville qui ont apporté une aide précieuse lors de la préparation de ce grand rendez-vous.



En ce qui concerne la journée du dimanche 25 février, deux activités ont eu lieu. Les Fermières de Beauceville ont d'abord organisé un après-midi de jeux et de cartes durant lequel les participants avaient la chance de se mériter plusieurs prix. Les familles se sont aussi réunies pour du patinage libre à l’aréna de la municipalité.