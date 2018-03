Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 3 mars 2018

Un cours de dessin sera donné par l'illustratrice Guylaine Marceau, de 9 h à 15 h, au centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges. Les cours s’échelonneront pendant quatre samedis, du 3 mars au 2 juin prochain. L'activité s'adresse aux 12 ans et plus et est payante. Il est possible de communiquer avec Caroline Veilleux au 418-226-2271, poste 2238, pour obtenir plus d'informations à ce sujet.