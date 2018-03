Une trentaine de personnes au premier vernissage de Johanne Couture à St-Georges

Le premier vernissage de Johanne Couture, artiste originaire de Saint-Prosper, a eu lieu à l'Empreinte C, à Saint-Georges, lors du vendredi 2 mars dernier. Pour l'occasion, l'événement, qui s'est déroulé en formule 5 à 7, a attiré une trentaine de personnes.

C’est avec une pointe d’émotion que l’artiste a présenté le fruit de son travail devant sa famille, ses amis et des amoureux de l’art qui se sont déplacés pour voir les paysages urbains de la principale intéressée.



Native de Saint-Prosper, c’était une réelle fierté pour cette dernière que d’exposer dans sa région natale. « C’est d’autant plaisant d’exposer [en Beauce], car les gens encouragent beaucoup les artistes de la région », a commenté l'artiste des Etchemins hier soir, lors de son vernissage.



Les œuvres exposées représentent des paysages urbains aux contrastes marqués, mélangeant simplicité et complexité, structure et désordre, dans une interprétation graphique et spontanée.



Les œuvres de Johanne Couture seront d’ailleurs exposées à l'Empreinte C jusqu’au 3 mai prochain. L'accès à l'exposition est ouvert à tous.

Rappelons que la mission de l’Empreinte C est, depuis maintenant un an, de participer au développement culturel de sa région en exposant des artistes de la Beauce et d'ailleurs dans ses locaux.