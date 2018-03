Le temps des sucres est à nos portes : EnBeauce.com à la recherche de photos

Notre concours de photos d'hiver en Beauce étant maintenant terminé, nous avons eu l'idée de lancer notre deuxième appel à tous de 2018, cette fois-ci pour des photographies représentant le temps des sucres dans la région.

Les amateurs de photographie de la Beauce et des Etchemins sont donc invités à nous envoyer leurs plus beaux clichés d'érablières, de repas en famille à la cabane à sucre, de sirop d'érable, de promenade en raquettes pour récolter la sève d'érable et autres d'ici dimanche le 8 avril prochain, à 23 h 59. Pour ce concours, la limite de photos sera d'une seule par personne.

Pour l'occasion, les gens intéressés devront mentionner le nom de l'auteur de photo, ainsi qu'une courte description de l'endroit photographié (le nom de la municipalité ou de la ville où la photo a été prise par exemple) en nous les faisant parvenir.

Nous publierons ensuite les oeuvres reçues sous la forme d'une galerie de photos sur notre quotidien Web, dans la semaine du 9 avril 2018.

Comment nous faire parvenir vos photos ?

Par courriel à l'adresse scoop@enbeauce.com ;

Par message privé sur notre page Facebook ;

Sur Twitter en identifiant vos photos avec le mot-clic #HiverEnBeauce ;

Sur Instagram en identifiant vos photos avec le mot-clic #HiverEnBeauce.

Rappelons que nous avons publié une quarantaine de photos d'automne qui nous ont été envoyées par nos lecteurs en novembre 2017. Il est possible de voir ou de revoir ces images en consultant notre article « Replongez-vous dans les couleurs de l'automne grâce aux images de nos lecteurs ».

Nous avons également publié 251 photos d'hiver dans la région la semaine dernière, que nous invitons nos lecteurs à consulter dès maintenant.