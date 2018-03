Les danseurs de VYBE Danse Studio reviennent de Québec avec le sourire

Ils étaient plusieurs de VYBE Danse Studio de Beauceville à Québec les 2 et 3 mars pour la compétition de danse RepreZent, qui se tenait à Québec.

À lire également : Une école de danse de la Beauce fait sa place à la compétition Hit the Floor de Lévis

« On est revenu avec plusieurs trophées, mais le plus important c’est que j’ai senti que nos élèves ont réellement eu du plaisir. Rien ne me rend plus fière que de voir nos élèves se surpasser et d’être fière d’eux-mêmes en sortant de scène », a louangé la propriétaire Vyrginie Bélanger.