Deraps sort son deuxième album contenant 11 chansons originales dans un style classic rock des années 70: Viva Rock'N'Roll.

Il se caractérise par une sonorité unique et une ambiance nostalgique. Cet album possède des riffs et solos de guitare dominants, de superbes harmonies vocales, des refrains accrocheurs, une variété de chansons et de styles de pur rock and roll.

La pochette a été entièrement dessinée à la main par Élizabeth Paré.

L'album réalisé, enregistré et mixé par Jacob Deraps sera disponible dès le 23 mai. Le premier extrait, Setting Sun, a été choisi « Chanson de la semaine » par le prestigieux Classic Rock Magazine en Angleterre.

Un parcours d'exception

Rappelons que ce groupe beauceron est composé de Jacob Deraps, guitariste et chanteur, et Josh Gallagher à la batterie et au chant. Jacob est né à Saint-Georges tandis que Josh est né à Perth, en Australie. Ils se sont rencontrés en ligne grâce à leurs reprises de Van Halen sur YouTube. Ils ont été reconnus pour leur capacité à capturer le son et l'énergie de ce groupe légendaire. Ils ont même été mentionnés et encensés à plusieurs reprises dans le journal officiel de Van Halen. Suite à la sortie de leur premier album éponyme, Deraps a été élu « Meilleur nouveau groupe de 2022 » par les lecteurs de Burrn! Magazine (Japon), et leur chanson « My Side of Town » a été incluse dans la « Playlist ultime de 2022 » du magazine Classic Rock (Royaume-Uni).

Le groupe s'est aussi forgé une réputation de virtuoses et de véritable bêtes de scène par leurs performances durant leur tournée 2023 en Europe et au Canada. Ils ont volé la vedette dans plusieurs festivals et ont partagé la scène avec des artistes légendaires tels que Foreigner, Loverboy, Ann Wilson, Tom Cochrane, Lee Aaron, Blue Oyster Cult, et Sword. DERAPS est le seul groupe de l'histoire à avoir reçu une critique élogieuse ainsi qu'une mise en vente de leur premier album par le site officiel et magasin en ligne du groupe Van Halen, une reconnaissance extraordinaire au niveau international.