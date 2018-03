Une classe de l’école des Deux-Rives a remporté un prix à la finale provinciale de robotique

Une équipe formée des élèves de la classe de 5e année de Lyne Veilleux et Sonia Quirion, de l’école des Deux-Rives, a remporté le prix Inspiration par les valeurs fondamentales lors des finales provinciales de la ligue de robotique Lego First, qui avaient lieu à Montréal, le 26 mars dernier.

Au lendemain de leur performance, le groupe d’élèves qui a présenté le projet lors de la compétition et leurs enseignantes se sont rendus à la séance du conseil des commissaires, pour y faire part de leur expérience.

Lyne Veilleux et Sonia Quirion ont témoigné de la grande fierté que suscite le prix remporté dans leur classe. Il récompense une équipe inspirée, qui affiche de l’enthousiasme et un esprit extraordinaire en illustrant bien les valeurs de « coopétition » et d’entraide. Il était attribué en fonction du comportement de tout le groupe, incluant les élèves de la classe qui ne participaient pas à la présentation et les parents-accompagnateurs.

Les élèves ont par ailleurs présenté aux commissaires, un projet qu’ils ont développé dans le cadre de ce concours où les équipes devaient identifier un problème relié à l’eau et y trouver une solution.

Celle des Deux Rives a décidé de s’attaquer aux effets néfastes des sels de déglaçage sur l’eau, grâce à un « camion multifonctionnel » muni d’un « brise-glace rotatif ». Leur camion utilise entre autres du jus de betterave pour aider au déglaçage.

La description faite par les élèves ne laissait aucun doute sur leur enthousiasme face à ce projet et sur leur grande implication personnelle dans sa réalisation.

Quant aux commissaires, ils ont manifestement été impressionnés par la prestation de ces élèves.