10 lieux de plein air pour profiter de la région sans se ruiner

Saison estivale rime souvent avec vacances et dépenses, mais pourquoi se ruiner lorsqu’on peut profiter de plusieurs attraits gratuitement ? Avec ses paysages à couper le souffle, ses nombreuses montagnes et cours d’eau, la région de Chaudière-Appalaches regorge de lieux splendides, qui sont accessibles gratuitement ou à peu de frais. EnBeauce.com a recensé quelques-uns de ces lieux. À découvrir pour les amateurs de plein air.

1. Le parc de Sept-Chutes, Saint-Georges

Crédit photo : Stéphanie Allard

Un incontournable de la ville de Saint-Georges, le parc des Sept-Chutes saura vous charmer avec ses 8 kilomètres de sentiers balisés qui vous mèneront jusqu’au pont suspendu ; celui-ci exhibe une vue à couper le souffle. Durant la montée, plusieurs belvédères vous permettent également de profiter de plusieurs points d’observation des chutes. Sur place, plusieurs services sont aussi offerts aux visiteurs, par exemple une piscine extérieure, des aires de pique-nique et plusieurs plateaux sportifs. Depuis cette année, le parc offre un xylophone géant en plein air, qui saura divertir sans aucun doute petits et grands.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

2. Le parc des Rapide-du-Diable, Beauceville

Crédit photo : Stéphanie Allard

Au bord de la rivière Chaudière à Beauceville, le parc des Rapides-du-Diable vous offre un kilomètre de sentiers balisés à l’intérieur d'une magnifique forêt. Plusieurs aires de repos et des panneaux d’interprétation de l’histoire du site vous permettront de prendre une pause dans votre journée. Pour les amoureux de vélo, le parc offre un accès direct à la véloroute de la Chaudière.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

3. Domaine Taschereau, Sainte-Marie

Crédit photo : Gabriel Rancourt

À l’intérieur de ses 53 acres de forêt, le domaine Taschereau présente une grande variété de faune et de flore, dont un éventail de plusieurs types de milieux humides tels que marais, marécages, étangs et prairies humides. Les amateurs d’oiseaux seront charmés par la diversité des espèces observables. En effet, plus de 150 espèces y ont été recensées au cours des 20 dernières années.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

4. Domaine du Radar, Saint-Elzéar

Crédit photo : Stéphanie Allard

Situé sur une ancienne base militaire construite dans les années 1950, le Domaine du Radar vous offre une panoplie de services, sans compter ses paysages spectaculaires. 8 kilomètres de sentiers sont disponibles, dont une piste consacrée à la marche nordique avancée, sauront satisfaire les randonneurs de tous les niveaux. L’accès journalier vous donne le droit de parcourir les différents sentiers, d’accéder au site principal et également à la zone des lacs, dont une plage a récemment été aménagée. Sur place, des espaces de camping, des chalets et des yourtes sont également disponibles, et il est possible de s’inscrire pour des cours de survie en forêt.

Coût pour l’accès aux sentiers : Adultes - 5,57 $, 5 à 12 ans - 3,50 $, moins de 5 ans - gratuit

5. Sentier des Mineurs, Sacré-cœur-de-Jésus

Crédit photo : Courtoisie

Situé entre la région beauceronne et Thetford Mines, le sentier des mineurs vous offre 7,8 kilomètres de sentiers de niveaux facile à intermédiaire. Cet endroit se distingue notamment par ses deux lacs dont l’eau est de couleur turquoise, formés dans les anciens puits. Des aires de pique-nique sont disponibles et deux belvédères vous invitent à admirer des points de vue incroyables des lieux.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

6. Mont Grand Morne, Sainte-Clotilde-de-Beauce

Crédit photo : Courtoisie

Situé à 40 minutes de la ville de Saint-Georges, le mont Grand Morne est un paradis pour les amateurs de sensations fortes. En plus des 6 kilomètres de sentiers pédestres qui sillonnent la formation rocheuse d’une altitude de 608 mètres, c’est l’endroit idéal pour les grimpeurs et les amateurs de deltaplane et parapente grâce aux multiples parois d’escalade et plateformes d’envol. Au sommet, un abri et des points d’observations proposent une vue spectaculaire de la région.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

7. Sentier des Campions, Saint-Pierre-de-Broughton

Crédit photo : Courtoisie

Pour les amateurs de randonnée peu périlleuse, le sentier des Campions, situé à Saint-Pierre-de-Broughton, vous offre 2,5 kilomètres de sentiers linéaires qui vous permettront d’observer une grande diversité de faune et de flore. La légende veut qu’un groupe de personnes sans-abris se soient construit un refuge à cet endroit au milieu du 19e siècle. Le nom du sentier a été donné en hommage à cette légende.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

8. Lac Caribou, Lac-Etchemin

Crédit photo : Nady Larchet

Pour les randonneurs qui recherchent le calme et la tranquillité, les sentiers pédestres du lac Caribou de Lac-Etchemin sauront sans aucun doute vous plaire. Les boucles de 5,1 et 1,2 kilomètres vous charmeront avec leurs multiples petits ponts artisanaux et une flore riche de plusieurs espèces. Le plus grand sentier vous permet de longer le bord du lac où sont aménagées quelques aires de repos, dans lesquelles vous pourrez jouir de la tranquillité des lieux.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

9. Sentiers du Mont-Bélanger, Saint-Robert-Bellarmin

Crédit photo : Nady Larchet

Situé à 40 minutes de la ville de Saint-Georges, le site du mont Bélanger vous révèle une vue panoramique des plus majestueuse, qui vous permet même de voir de l’autre côté de la frontière américaine. Lors de votre passage, vous pourrez profiter de plusieurs kilomètres de sentiers afin de vous rendre à la tour d’observation de 6 mètres érigée au sommet du mont d’une altitude de 960 mètres. Plusieurs espaces de camping sauvage et un petit chalet sont également disponibles pour ceux qui souhaitent y rester pour la nuit.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit

10. Domaine à l’héritage, Saint-Séverin

Crédit photo : Nady Larchet

Pour ceux et celles qui préfèrent les balades un peu moins sauvages, le site du Domaine à l’Héritage de Saint-Séverin est un incontournable. Dans un décor enchanteur sous un fond de musique classique, vous pourrez vous balader tranquillement à travers les magnifiques sculptures et les nombreux arrangements floraux. Plusieurs plateaux présentant différents décors sauront vous charmer à tout coup. Cet endroit est très prisé notamment pour les photos de mariage grâce à son décor pittoresque.

Coût pour l’accès aux sentiers : gratuit