Le centre culturel Marie-Fitzbach vous présente cinq nouvelles expositions

Du 30 août au 11 novembre prochain, le centre culturel Marie-Fitzbach fait place à cinq nouvelles expositions. Voici en bref une présentation de ce qui vous attend.

Clin d’œil sur la Beauce

Cette exposition invite à découvrir les magnifiques clichés des finalistes du concours de photos amateur. La « Faune et flore de chez nous » en a inspiré plus d’un cette année . Force est de constater que nous sommes entourés de beauté. Un « Coup de cœur » vous attend peut-être !



AU POIL ! L’exposition qui décoiffe (Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke)

Que vous soyez châtain, blond, poivre et sel ou même chauve, vous serez interpellé par cette

exposition à caractère scientifique qui traite des poils chez les humains et les animaux. Ici, on

coupe les cheveux en quatre : quatre zones aussi ébouriffées les unes que les autres.



Coloré de nature (Collectif membres Artistes et Artisans de Beauce)

Cette exposition vous offre des couleurs qui parlent et des fleurs qui rient pour souligner l’arrivée

de l’automne dans tous ses ressentis... Enchantement garanti !



Chats noirs (Scampolo)

C’est à l’encre de Chine que la plume de Scampolo trace les chats noirs de cette exposition

inédite. Des chats aux personnalités bien senties prennent la pose par leurs lignes aussi

complexes que minutieuses. Vous serez ébahi devant cet art zélé et laborieux improvisé à main

levée.



Complètement loufoque (Collectif membres Artistes et Artisans de Beauce)

Complètement loufoque est une thématique déjantée où la divagation, l’extravagance et

l’absurde prennent toute la place. Un brin de folie pour l’automne !



La série d’expositions automnales sera lancée le 30 août prochain à 18 h et demeurera en place

jusqu’au 11 novembre 2018 et l'accès à ces expositions est gratuit.