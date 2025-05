Le Café du Mille-Lieux, nouveau carrefour social et culturel en Beauce

Après plus de deux ans de préparation et huit mois de travaux, le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Beauce-Sud a inauguré officiellement, ce lundi 26 mai, le Café du Mille-Lieux, un espace communautaire, culturel et formateur situé sur la 1re Avenue à Saint-Georges.

Pensé comme un lieu d’insertion socioprofessionnelle, de rencontre et de découverte, ce café pas comme les autres accueillera le public dans un environnement chaleureux et inclusif, avec des installations pensées pour tous les âges : coins de travail, micro-scène pour des spectacles, salle de réunion, coin intervention, menu aux saveurs du monde, et bien plus.

Le directeur du CJE Beauce-Sud, Martin Beaulieu, a salué le travail collectif qui a mené à la réalisation du projet, évalué à 1,1 million $, dont 775 000 $ proviennent de la communauté elle-même. « Actuellement, c’est plutôt l’inverse de ce qu’on voit. On voit souvent 30 % du milieu et 70 % de subventions. Là, on a réussi à inverser la roue. Le milieu a démontré qu’il souhaitait ce projet-là, qu’il le voulait ardemment », a-t-il souligné.

Pour lui, le café incarne parfaitement la philosophie du CJE : poser une action qui entraîne plusieurs retombées positives. « C’est un milieu d’insertion et de formation vers l’emploi, un espace rassembleur pour les jeunes adultes, un moteur de développement pour le centre-ville, et un lieu intergénérationnel où l’inclusion est une priorité », a-t-il résumé avec conviction.

Un appui gouvernemental et communautaire

Présent à l’inauguration, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a rappelé l’importance du soutien gouvernemental, notamment à travers un financement de 256 000 $ provenant du programme d’infrastructures jeunesse, auquel s’ajoutent 60 000 $ du Fonds Zéro. « Ce projet participe directement à la revitalisation du centre-ville. Merci de faire tout ça pour les jeunes. Il n’y a rien de mieux que de s’asseoir autour de la même table pour échanger et bâtir l’avenir », a-t-il affirmé.

La Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, partenaire financier du projet, a également joué un rôle clé. Son directeur général, Donald Paquet, a salué « un lieu unique, conçu pour les jeunes et les nouveaux arrivants », tout en soulignant l’importance de l’ajout de la microscène Desjardins. « Ce projet est un véritable atout pour notre région. Ensemble, faisons du Café du Mille-Lieux un véritable carrefour de rencontres et de découvertes », a-t-il déclaré.

Un projet aligné avec les priorités de la Ville

Manon Bougie, mairesse suppléante de la Ville de Saint-Georges, a elle aussi insisté sur le rôle du café dans la dynamique urbaine actuelle. « Ça fait plusieurs années qu’on travaille pour revitaliser notre centre-ville, et ce projet vient compléter cette vision. Il permet aussi de répondre à nos défis d’intégration. On veut que les gens se sentent bien ici, qu’ils s’intègrent et qu’ils restent. »

Elle a conclu avec enthousiasme : « Moi, je m’imagine déjà préparer des réunions ici. C’est un lieu magnifique, bravo à toute l’équipe. »

Avec ses services accessibles, son engagement envers la jeunesse et l’inclusion, et son rôle moteur pour le centre-ville, le Café du Mille-Lieux semble déjà avoir réussi à s’imposer comme un projet porteur, né de la communauté et pour la communauté.

Pour rappel, la première journée d'ouverture au public aura lieu ce vendredi 30 mai, de 9h à 15h. Le café sera ensuite ouvert, dès lundi 2 juin sur ces heures régulières (du lundi au mardi, de 7h30 à 10h30, du mercredi au vendredi de 7h30 à 14h30 et le samedi de 9h à 15h).