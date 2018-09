Une 6e édition du festival Passions d'automne à St-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce présentera la 6e édition de son festival Passions d’automne les 1er, 2 et 3 novembre prochains. L’événement est destiné à encourager le marché local, la santé et le bien-être. Plusieurs activités seront organisées pour les petits et grands.

La nutritionniste, auteure et conférencière Julie DesGroseilliers lancera les activités avec sa conférence « Mieux acheter pour mieux manger ». Une conférence qui se donnera au Théâtre de l’Hôtel de Ville, le jeudi 1er novembre.

Depuis plusieurs années, Mme DesGroseilliersanime régulièrement des ateliers conférences sur la nutrition et l’alimentation dans les entreprises. Reconnue pour son dynamisme et son esprit pragmatique, ses ateliers sont dynamiques, conviviaux et interactifs.

Pour plus de détails sur la conférence, les gens sont invités à consulter ce lien : http://juliedesgroseilliers.com/conferences/. Les billets sont en prévente au coût de 20 $ en ligne via Voilà accessible au www.vsjb.caou directement à la réception de l’Hôtel de Ville. Les gens pourront aussi acheter un billet à la porte pour la somme de 25 $.

Un salon d’artistes, d’artisans et d’auteurs

Sinon, le festival Passion d’automne connait du nouveau cette année. Pour la première fois, un salon d’artistes, d’artisans et d’auteurs aura lieu le vendredi 2 novembre de 13h à 20h30. Ce salon aura également lieu le samedi 3 novembre de 9h à 16h.

Une grande variété d’exposants locaux seront sur place pour présenter leurs produits. Parallèlement, le samedi, plusieurs ateliers spéciaux allant des cours de maquillage aux dégustations seront organisés pour les participants de tous âges. Aucune inscription n’est requise et le prix des ateliers est de 5 $ et moins.

Les gens sont aussi invités à apporter un plat cuisiné par leur famille avec la recette. Un grand livre de cuisine sera créé avec les meilleurs plats sélectionnés par notre chef mystère. Une inscription est requise avant l’événement par courriel à ml.paquet@vsjb.ca.