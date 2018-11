Saint-Frédéric : Un spectacle d'envergure avec Maxime Landry et Laurence Jalbert

Le 1er décembre prochain prochain, Maxime Landry, Laurence Jalbert et Annie Blanchard, qui sont tous des amis, offriront un spectacle intitulé « Symfolies de Noël », à 20 h, à l'église de Saint-Frédéric.

Ces chanteurs d'envergure avaient envie depuis un bon moment d'offrir un spectacle country durant le temps des Fêtes. Le spectacle, qui prendra place dans le décor d'un simple salon familial, se déroulera en trois thèmes : la frénésie d'avant Noël, la veille avec sa magie et le jour de l'An.

On y promet beaucoup de folie et du jeu entre les chanteurs, les musiciens et les spectateurs ; on y promet aussi un spectacle divertissant, truffé de sourires et même... d'amour.

Ceux qui désirent se procurer des billets peuvent se rendre bureau municipal de Saint-Frédéric au 850, rue de l'Hôtel-de-ville, ou encore téléphoner à Harold Gilbert au 418 426-1433.