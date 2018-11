Une jeune Beauceronne collabore avec le chanteur Robb Nash

Une jeune Beauceronne en échange en Colombie-Britannique a eu la chance d’interpréter une chanson et de tisser des liens avec le chanteur canadien Robb Nash.

Robb Nash & Felicia Robert singing Adele's 'Rolling in the Deep' Quebec exchange student Felicia Robert purchased a VIP ticket to last week's Robb Nash community event after seeing his show earlier in the day with her school group. She was so inspired by Nash, she decided to return that evening in hopes of meeting him. The two were introduced after the show, and performed a wonderful duet of Adele’s ‘Rolling in the Deep.’ Nash gifted the aspiring singer with an autographed acoustic guitar and drumsticks! We are so fortunate to have so many students, parents and teachers hear Robb's inspiring message. Publiée par CMHA Vernon sur mardi 9 octobre 2018

Félicia Robert, une étudiante de la Polyvalente Saint-Georges, a eu la chance de vivre toute une expérience la semaine dernière. Mlle Robert est présentement en Colombie-Britannique, plus précisément à Vernon, dans le cadre d’un échange étudiant. Elle a assisté au concert du chanteur Robb Nash, de passage à l’école W.L. Seaton que cette dernière fréquentera jusqu’au mois de décembre. Touchée par la cause ainsi que par la musique du chanteur, Félicia a décidé d’assister à un autre spectacle de l’artiste cette même semaine, cette fois, dans une formule plus VIP. En effet, la jeune chanteuse a pu interpréter en duo avec M. Nash la pièce « Rolling in the deep » de Adele. Quelle n’était pas sa surprise quand le chanteur a pris sa guitare, l’a autographiée pour ensuite lui en faire cadeau. Sur la guitare on peut y lire : « Make every song count ». En français : « Faites que chaque chanson compte. » Impressionnée par le talent de Félicia Robert, Robb Nash a ensuite pris ses coordonnées en vue d’une éventuelle collaboration.

Robb Nash met désormais son talent au profit de justes causes, la prévention du suicide, des troubles psychologiques et de la dépendance. Au cours des 9 dernières années, The Robb Nash project a donné plus de 950 prestations dans les écoles, sur les réserves ainsi que dans les centres de détention. Il n’est donc pas surprenant que le groupe aille touché Félicia Robert, qui, elle aussi, trouve refuge dans la musique. La jeune femme nous a confié :

«Chaque fois que je ne me sentais pas bien, je sortais ma guitare ou j’allais m’enfermer dans ma chambre avec mon piano et je jouais pour me libérer les esprits.»

Cette jeune Beauceronne cumule les talents: elle est chanteuse, guitariste, pianiste et elle maîtrise aussi le ukulele. Elle s’est initiée au chant au sein de la choral Les Rossignols et prend des cours de chant depuis maintenant 10 ans. Ce n’est pas son séjour en Colombie-Britannique qui stoppera ses activités musicales, car heureusement, la mère de la famille qui l’accueille est elle aussi pianiste et elle possède un studio d’enregistrement. La jeune chanteuse s’attend donc à enregistrer quelques chansons avant de rentrer en sol québécois. À son retour, Félicia Robert compte bien tenter sa chance à Secondaire en spectacle et l’an prochain, elle souhaite poursuivre des études en musique au niveau collégial. La chanteuse nous a assurés qu’elle n'abandonnera pas la musique de sitôt; elle reste donc une artiste à surveiller.