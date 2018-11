Concerts gratuits de la Musique du Royal 22e régiment

La Musique du Royal 22e Régiment invite le public de la Beauce et des environs à assister, le 25 et le 27 octobre à deux concerts gratuits présentés respectivement par la Filiale 249- La Beauce de la Légion Royale canadienne et par l’organisme Secours médical aux enfants. En plus d’interpréter de grandes œuvres du répertoire classique et des marches militaires, les musiciens et musiciennes interpréteront des mélodies issues du répertoire francophone.

Un concert à Saint-Georges sera présenté jeudi le 25 octobre à 19h30 à l’Église Saint-Georges Ouest. Le second concert quant à lui aura lieu samedi le 27 octobre 19h30 au Presbytère de Lambton.

La Musique du Royal 22e Régiment a vu le jour en 1922 à Québec. L’ensemble est formé de 35 musiciens militaires, tous professionnels et titulaires de baccalauréats ou de maîtrises en musique.