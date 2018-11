Un atelier d'écriture avec Simon Boulerice au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches accueillera l’auteur Simon Boulerice dans le cadre de son marathon local d’écriture le jeudi 25 octobre prochain.

Le marathon local d’écriture vise à familiariser les étudiants à la littérature québécoise en leur permettant d’entrer en contact avec un auteur connu. Simon Boulerice présentera une conférence à 14 h 30 à l’Entrecours, et donnera par la suite un atelier d'écriture en groupe. Le marathon se poursuivra en soirée avec un atelier d’écriture théâtral.

Un événement ouvert à tous

La conférence est ouverte à tous les étudiants du Cégep et à la population beauceronne. Il s’agit d’une initiative du socioculturel du Cégep Beauce-Appalaches réalisée en collaboration avec certains enseignants dans le cadre des cours Atelier de création et Littérature québécoise.

Les meilleurs textes produits lors de l’atelier en soirée (réservé aux étudiants seulement) permettront à leurs auteurs departiciper au Marathon d'écriture intercollégial qui aura lieu en février 2019 au Cégep Garneau.

Les personnes intéressées à participer au marathon local d’écriture du Cégep Beauce-Appalaches doivent s’inscrire avant le 23 octobre au local C-159 ou par téléphone au 418 228-8896, poste 2114. Les billets sont disponibles au coût de 7 $ pour la conférence ou de 10 $ pour le marathon complet (souper compris).

Un auteur polyvalent

Formé en écriture, en danse et en théâtre, Simon Boulerice est un touche-à-tout épanoui. Chroniqueur radio (Plus on est de fous, plus on lit !) et télé (Formule Diaz et maintenant Cette année-là), il navigue également entre le jeu, la mise en scène et l'écriture.



Il écrit du théâtre, de la poésie et des romans, tant pour adultes que pour enfants. Âgé de 36 ans, Simon Boulerice est l’auteur de près d’une quarantaine de titres dont Simon a toujours aimé danser, Martine à la plage, Javotte, Edgar Paillettes, PIG, Les Garçons courent plus vite, Florence et Léon et L'Enfant mascara. Ses oeuvres, traduites en sept langues, ont été nommées, notamment, au Gouverneur Général, aux Prix des libraires et aux Prix de la critique.