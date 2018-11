Carolline Auclair fait un don aux étudiants du CFP Pozer

Carolline Auclair, artiste multidisciplinaire en arts visuels et enseignante en arts plastiques, a appuyé les étudiants en soins infirmiers du Centre de formation professionnelle Pozer qui amassent des fonds pour se rendre au Guatemala en janvier 2019, afin d’effectuer un stage humanitaire.

Elle a généreusement appuyé le projet des étudiants en faisant un don de 1700 $, provenant de la vente d’une de ses oeuvres à un collectionneur d’art anonyme.

Carolline Auclair s’est sentie interpellée par le projet, entre autres parce qu’elle est native de la région. L’artiste a fréquenté la Polyvalente Saint-Georges ainsi que le Centre de formation professionnelle Pozer, pour ensuite être elle-même enseignante en arts plastiques à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Carolline Auclair est désormais basée à Montréal. Détentrice d’un Baccalauréat en enseignement des arts plastiques, elle est aussi membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV). Depuis 2008, ses oeuvres ont été présentées dans des expositions individuelles et collectives qui vont du Moulin la Lorraine de Lac-Etchemin au Métro Toronto Convention centre en Ontario. Elle participe maintenant à de nombreuses foires internationales d’art contemporain en Europe, en Angleterre et aux États-Unis. Ses œuvres font partie des collections Loto-Québec, Royal Mat et Héritage Chaudière Etchemins Acquisition. Parallèlement à sa carrière d’artiste, elle enseigne les arts visuels à la Commission scolaire de Montréal.