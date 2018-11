Des performances variées au prochain spectacle du Mercredi-Étudiant

C’est un spectacle haut en couleur qui sera présenté dans le cadre du Mercredi-Étudiant, le 31 octobre à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins. Onze performances musicales francophones et anglophones et deux numéros de danse sont prévus à l’horaire.

Pour cette édition, près de 80 étudiants sont impliqués dont une soixantaine d’artistes qui présenteront des numéros variés sous la direction musicale de Guy Vincent. Plusieurs nouvelles recrues, mais également des anciens du Mercredi-Étudiant seront de la distribution du spectacle de variétés.

Anne-Sophie Larrivée revient avec sa voix et son ukulélé pour une nouvelle version de « Umbrella » de Rihanna. Tommy Nadeau présentera un numéro de danse d’inspiration hip-hop. Nommée personnalité artistique l’année dernière, Mélissa Doyon interprétera l’une de ses compositions en français avec « Ôpéra ». Kelly-Anne Bouffard, accompagnée de Maeva Chaumarat, Vanessa Nadeau et Philippe Fortin comme choristes, nous revient avec une interprétation du succès d’Adèle « Rolling in the deep ». Les 17 danseuses de la Troupe de l’Étadâme présenteront une chorégraphie créée par la responsable Anouk Gaudet.

« Cette année, nous faisons place à la relève. En effet, plusieurs nouvelles voix s’ajoutent à la distribution du spectacle. On vous promet un spectacle varié rempli de découvertes » précise Julie Beaudoin du socioculturel du Cégep.

Le succès de Marjo « Ailleurs » sera interprété par Sara-Lydia Lessard. Le duo composé de Kelly Poulin et Laura Lapointe présentera une version modifiée de « All I want » de Kodaline. Accompagné de sa guitare, Johnny Faucher fera vibrer les spectateurs présents avec sa version de « King of fools » de Social Distortion. Les douze étudiants du cours Groupe vocal et accompagnement musicalfouleront pour la première fois les planches avec une interprétation du succès des Beatles « Let it be ».

Accompagnée de cordes, la prestation musicale d’Émy Boutin sur la chanson de Céline Dion « À la plus haute branche » contrastera avec douceur. Rébéka Lapierre présentera sa version « Broken Halos » de Chris Stapleton. Catherine Boivin interprétera « Leave a light on » de Tom Walker et la prestation vocale de Philippe Fortin de la pièce « In my blood » de Shawn Mendes est particulière attendue.

L’équipe d’animation est formée de Justine Lepage, Pierre-Yves Grondin, Laurie Poulin et Alexandra Fournier. Dirigés par Olivier Turcotte, les animateurs nous mettront dans l’ambiance de l’urgence, un soir d’Halloween. Plusieurs surprises et rebondissements sont à prévoir.

Toute la population beauceronne est invitée à venir encourager la relève artistique du Cégep. Les billets pour le Mercredi-Étudiant sont en vente au coût de 7 $ au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches. Ils seront aussi disponibles à l’entrée, le soir même du spectacle.