Ville St-Georges dévoile les gagnants du concours de photos Clin d'oeil sur la Beauce

Le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint- Georges a présenté les meilleures photographies soumises dans le cadre du concours Clin d’oeil sur la Beauce. La soirée de clôture du 24 octobre a permis de faire découvrir toutes les photos sous la thématique « Faune et flore de chez-nous » et d’annoncer les gagnants 2018 qui se sont partagés des prix d’une valeur de plus de 1000 $.

Voici les gagnants du concours. Les gens peuvent admirer les photos choisies dans la galerie.

Clichés primés

Premier prix: J’ai faim, colibri par Yves Couture (Saint-Georges)

Deuxième prix :Fierté et puissance par Suzie Larivière (Sainte-Aurélie)

Troisième prix : Qui veut me donner un bisou ... par Daniel Vachon (Saint-Benjamin)

Mentions spéciales du jury : L’envol par Diane Drapeau (Saint-Georges)et Colibri, vitesse colorée par Yves Couture (Saint-Georges)

Parmi les 73 photographies présentées, 26 ont été sélectionnées et exposées au Centre culturel Marie-Fitzbach du 30 août au 21 octobre, période pendant laquelle les visiteurs ont pu voter pour leur coup de coeur. La photo Fierté et puissance de Suzie Larivière (Sainte-Aurélie) a remporté ce titre. Parmi les personnes ayant voté, l’une d’elles a gagné la photo coup de coeur, il s’agit de Alain Samson.

Emballés par la beauté des photos, les juges du concours ont attribué trois «Ycoups de coeur spontanés ».

YJuge Dany Mercier : Un joyau de Dame Nature par Daniel Vachon (Saint-Benjamin)



YJuge Mireille Busque : Agréable lumière matinale dans les champs par Luce Morin (Saint- Éphrem)

YJuge Nicole Gilbert : Rendez-vouspar Danielle Robinson (Saint-Joseph)

Ville de Saint-Georges félicite tous les photographes gagnants et les remercie d’avoir partagé leurs plus beaux clichés. Enfin, la Ville remercie Centre Hi-Fi Larivière, Gosselin, Multi-Copies JDM et Librairie Sélect de leur contribution au succès de cette soirée-récompense annuelle.

L'exposition se poursuit

À noter que l’exposition des photos se poursuit au 3e niveau du centre culturel jusqu’au 11 novembre 2018.

Pour 2019, le concours se tiendra sous la thématique « jaune ». À n’en pas douter que cette couleur saura éveiller les sens des photographes à la recherche du cliché parfait.

Tous les détails du concours seront dévoilés sur le site Web municipal en février prochain.