Un mercredi étudiant fidèle à ses standards de qualité

Les mercredis étudiants font partie de la vie culturelle du Cégep Beauce-Appalaches depuis plus de 40 ans. Si les tendances musicales changent, le talent des étudiants est, quant à lui, toujours au rendez-vous.

Julie Beaudoin, conseillère à la vie étudiante, expliquait que 70% des étudiants sur scène en étaient à leur première participation à ce spectacle de variété, certains en étaient même à leur première prestation devant public. Théodore Paquet, le maître de cérémonie, faisait partie des recrues du mercredi étudiant. Il décrit sa participation comme une expérience « rassembleuse » qui lui a donné « des idées pour l’année prochaine ».

Depuis le mois de septembre, les participants ont pratiqué sous la supervision de Guy Vincent, directeur musical de l’événement. M. Vincent a accordé à chaque groupe une demie heure de mentorat par semaine. Ce n’est pas tant des compétences techniques qu’il essaie d’inculquer aux étudiants, mais plutôt de la confiance en soi. Il joue aussi le rôle de l’entremetteur : plusieurs amitiés et collaborations musicales sont nées d’une participation aux mercredis étudiants.

« Les premières années où je supervisais les auditions, les chanteuses arrivaient avec leur groupe et les groupes, eux, étaient déjà complets. Les participants aux auditions arrivent désormais seuls et je m’occupe de leur assigner un groupe. »

Le public a eu droit à 13 numéros variés entrecoupés par des interventions de l’équipe d’animation qui était supervisée par Olivier Turcotte. Les animations avaient pour thème « l’Halloween dans la salle d’attente d’un hôpital ».

Au total, 10 numéros musicaux, deux numéros de danse, dont un de la troupe l’Étadâme et une prestation des Pissenlits, la troupe d’improvisation dont la réputation n’est plus à faire, ont été présentés. Il faut souligner la performance vocale de Philippe Fortin qui n’a rien à envier à la voix de Shawn Mendes. Sara-Lydia Lessard, avec sa voix chaude et puissante, a livré une interprétation de « Ailleurs » rappelant Marjo, mais en un peu moins provocante. Mélissa Doyon était la seule participante qui s’est risquée à la composition, l’expérience s’est traduite par un franc succès.

Ce spectacle de qualité n’aurait pas pu être possible sans le travail colossal de l’équipe technique, supervisée par Jean-Pierre Bérubé. L’équipe technique a su créer une ambiance propre à chaque numéro.