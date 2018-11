Café historique : une matinée consacrée à la mémoire du Palais des Sports

Le 9 novembre, le prochain Café historique sera dédié à l'histoire du centre sportif Lacroix-Dutil, autrefois connu sous le nom du Palais des Sports. L'événement tombera à point nommé, puisque le Palais des Sports célébrera son cinquantième anniversaire le lendemain.

À lire également : L'ancien Palais des sports fête ses 50 ans

Le Palais des Sports a ouvert ses portes il y a 50 ans. Bien qu'il ait changé de nom et que l'édifice ait subi plusieurs modifications, le centre sportif Lacroix-Dutil fait toujours partie de la vie des habitants de Saint-Georges. Peut-être plus que jamais.

« Même si un aréna sert d’abord et avant tout à l’organisation d’activités sportives, notamment des sports de glace, le prochain Café historique nous permettra de rappeler que plusieurs événements importants ont aussi eu lieu au sein de cette enceinte : spectacles, galas de lutte et de boxe, bingo, visites de personnes illustres, etc. », mentionne Caroline Veilleux, chef de division au Développement culturel de la Ville de Saint-Georges.

Lors de cet entretien, l'animateur et ses trois invités se rappelleront d'importants événements du Palais des Sports. Pier Dutil, l'animateur, accueillera Gilles Fortin, membre du comité fondateur, Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges, Richard Poulin, ex-journaliste et aujourd'hui chef de division aux Communications, et Dany Côté, chef de division aux Activités sportives.

« Nous pourrons également visionner de très nombreuses photos rappelant les événements importants qui se sont déroulés au cours des 50 dernières années », ajoute Caroline Veilleux.

Comme à l'accoutumée, le Café historique se tiendra à la salle Denise-Rodrigue, située au quatrième étage du Centre culturel Marie-Fitzbach, à compter de 9 h 30. Précisons que l'activité est gratuite et que les gens qui y assisteront pourront se régaler de viennoiseries et de café.