Des légendes du rock seront de passage à Saint-Joseph

Randy Bachman du groupe The Guess Who et le groupe Glass Tiger seront de passage à Saint-Joseph au mois d’août prochain.

Le centre-ville de Saint-Joseph accueillera des grands noms du rock pour une septième année consécutive. Le spectacle en plein air aura lieu le 24 août 2019.

Le chanteur et guitariste randy Bachman a connu la gloire au sein du groupe canadien The Guess Who avec des succès comme « No Time » et « American Woman ». Suite à des divergences avec le groupe, il créera Bachman-Turner Overdrive mieux connu sous le nom de BTO. On leur doit les pièces « Taking care of Business » et « You Ain’t seen Nothing Yet ».

La formation ontarienne Glass Tiger s’est fait connaître dans les années 80 avec les chansons « Don’t forget me » et « someday ». Le groupe compte encore quatre membres originaux à l’exception du batteur Michael Hanson. Glass Tiger a vendu plus de 5 millions d’albums en carrière.

Rappelons que l’an passé c’était au tour de Gene Simmons de visiter la Beauce. Il sera possible de se procurer des billets à partir du 15 novembre.