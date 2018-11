Un marché de Noël à St-Gédéon pour une troisième année

Pour la troisième édition au Complexe Saint-Louis de Saint-Gédéon, un magnifique marché de Noël sera installé au centre du village. Le samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre, les gens pourront s’y promener seuls, en couple, en famille ou entre amis.

Un spectacle de Noël sera aussi présenté gratuitement le vendredi 30 novembre à 19h00. Du groupe XXXX, ce spectacle est offert afin de débuter en beauté le marché de Noël. Sur place, il y aura un foyer extérieur, des décorations féériques, de la musique, de l’animation et un concours du meilleur sucre à la crème.

Des ateliers de bricolage et de décoration de biscuits seront offerts pour les familles. Il y aura de la musique extérieure et des promenades en calèche. Plusieurs tirages et prix de présence seront de la partie. Finalement, le père Noël sera présent le samedi 1er décembre à compter de 13h.

Les heures d’ouverture du marché sont de 9h à 17h pour samedi et 9h à 16h pour dimanche.

Les gens peuvent accéder à la programmation complète en visitant la page Facebook de la municipalité ou son site internet.

Les gens qui le désirent peuvent également réserver leur place comme marchand au coût de 25 $ par jour ou 40 $ pour la fin de semaine.

Une fin de semaine inoubliable est donc prévue cette année à St-Gédéon.