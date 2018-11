Trois fromages de la Chaudière-Appalaches remportent un prestigieux prix

Trois fromages de la Chaudière-Appalaches figurent parmi les gagnants de la 20e présentation de Sélection Caseus, le grand concours national qui vise à identifier les meilleurs fromages du Québec. Une distinction remarquable pour des producteurs québécois en train de percer le marché international.

Les trois fromages sont :

Le fromage Fleur Saint-Michel de la Fromagerie du terroir de Bellechasse dans les catégories « fromage à griller » et « fromage de tout type de lait ou toute taille d’entreprise ».

Le fromage Louis Cyr dans les catégories « Fromage affiné dans la masse sans ouvertures d'affinage » et « Fromage de tout type de lait ou toute taille d'entreprise.

Les lauréats ont été couronnés lors de la remise des prix qui s'est tenue le 1er novembre, à Québec, au Musée de la civilisation, en présence de nombreux partenaires. Cette année, un record de 236 fromages a été inscrit par 47 fromageries en avril dernier, marquant ainsi de belle manière les 20 ans du concours.

Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation mené par un jury de 25 experts, 75 fromages se sont rendus en finale. 27 fromages se sont toutefois rendus à la dernière étape, au fil d'arrivée.

« Dès le début du concours en 1998, le gouvernement du Québec s'est associé à Sélection Caseus. Et pour cause ! Le dynamisme du milieu qui prévalait déjà était gage de succès. Depuis, la qualité de l'industrie fromagère québécoise n'a cessé de croître. Les nombreuses distinctions internationales obtenues régulièrement par nos fromages en sont la preuve éloquente. Cette année, le concours enregistre un nouveau record d'inscriptions. C'est la preuve que Sélection Caseus est devenu un rendez-vous annuel incontournable », a affirmé M. André Lamontagne, le nouveau ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.