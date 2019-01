Concours « Noël dans ma cité » : il est encore temps de participer

Pour les artistes en arts visuels, il est encore temps de participer au concours Noël dans ma cité. Mais la date limite de participation tire à sa fin : les gens intéressés ont jusqu'au jeudi le 31 janvier pour soumettre leurs créations artistiques.

Les photographes, peintres et dessinateurs sont donc invités à démontrer leurs talents en participant à ce concours qui permettra au gagnant de connaître une belle visibilité.

Les créations des participants doivent représenter le paysage de Saint-Georges pendant la période des fêtes et celle qui sera choisie au final illustrera la carte 2019 de la Ville. Ville de Saint-Georges accordera un prix de 400 $ à la personne gagnante et se portera acquéreur de l'œuvre sélectionnée.

L’œuvre gagnante sera dévoilée à la mi-mars.

Critères de participation

Les gens qui sont intéressés à participer au concours doivent être âgés de 16 et plus, et peuvent résider ou non sur le territoire de Saint-Georges.

Quant à l’œuvre, celle-ci doit correspondre à certains critères :

Elle doit être unique et originale;

Être signée, datée et porter un titre;

Incluant l’encadrement, doit mesurer au maximum 40 X 30 pouces;

Être encadrée avec les fixations ou avoir un contour fini, selon le support, avec un système d’accrochage adéquat.

Gagnante de la dernière édition

La Georgienne Colombe Larrivée a été la gagnante de la 5e édition du concours avec sa réalisation La musique réchauffe les cœurs.



Noël dans ma cité en est à sa 6e édition et revient au mois de décembre de chaque année, représentant Saint-Georges durant la période des fêtes, d’où le thème du concours. Pour plus d'informations, consultez le site Internet de la Ville de Saint-Georges au http://www.saint-georges.ca/2018/12/01/concours-noel-dans-ma-cite-2/.