La troupe de théâtre l'Épisode présente « Le grand retour de Ludger Morin »

La troupe de théâtre de l’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches présente la pièce Le grand retour de Ludger Morin, les jeudi et samedi 28 février et 2 mars, à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins. La pièce écrite et mise en scène par Harold Gilbert met en vedette vingt et un comédiens-étudiants.

Après une longue absence aux États-Unis, Ludger Morin, un bûcheron ayant la réputation d'aimer la vie, l'alcool et les femmes, revient au pays. Son retour suscitera de grands remous dans la bourgade fictive de la Roche Brûlée, un petit village composé de quelques fermes, d'un petit magasin général, d'une petite école et d'un moulin. Ses habitants sont tout ce qu'il y a de plus représentatifs de cette époque du début du 20e siècle : la tenancière instruite du magasin, la maîtresse d'école, la quêteuse, le méchant contremaître du moulin, l'amoureuse déçue composent, entre autres, un amalgame de personnages à la fois colorés et émouvants.

C’est Théodore Paquet, étudiant en Arts, lettres et communication, option Créations et médias qui interprétera le rôle-titre.

« La parlure beauceronne a été le plus grand défi pour les comédiens. La maîtrise du parler de l’époque était toutefois essentielle pour permettre aux spectateurs de se plonger pleinement dans cet univers imaginé par Harold Gilbert », souligne Julie Beaudoin, responsable du socioculturel au Cégep Beauce-Appalaches.

Claudia Tanguay, violoniste, réalisera l’accompagnement musical en direct. Les spectateurs peuvent s’attendre à une histoire dramatique, avec ses moments plus touchants.

Le metteur en scène, Harold Gilbert, est un nom connu en Beauce. Artiste multidisciplinaire, il a écrit et réalisé plus d’une trentaine de productions théâtrales, dont de nombreuses pour la troupe l’Épisode (notamment Dracula, Les dix commandements et Les offenses). Il est également le créateur de la pièce à succès La sorcière de l’île Pozer. Plusieurs des animations des finales locales de Cégeps en spectacle sont de sa création.

Soulignons la collaboration des partenaires de la troupe de l’Épisode, soit la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, NousTV, l’École de violon Claudia-Tanguay et le Musée Victor-Bélanger.

Les billets pour la pièce Le grand retour de Ludger Morin sont en vente au local C-159 du Cégep Beauce-Appalaches et à la Librairie Sélect. Ils seront également disponibles à l’entrée, les soirs de représentation.