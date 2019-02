Isabelle Tremblay fait découvrir l’univers des passeurs d’âmes

Après le succès qu’a connu son premier livre Médium malgré moi!, au Québec et en Europe, l’auteure beauceronne Isabelle Tremblay aborde dans un second livre, publié aux Éditions Le Dauphin Blanc, le thème des passeurs d’âmes.

Le livre Passeur d’âmes, de l’ombre à la lumière traite ici d’un sujet qui est moins connu du public. Isabelle Tremblay explique dans cet ouvrage ce qu’est un passeur d’âmes et quelle est exactement sa mission.

« C’est vraiment de connaître le rôle du passeur d’âmes, qui peut être passeur d’âmes, quel est son travail, ses capacités, les nécessités et surtout les risques qu’on peut rencontrer. C’est aussi la relation que le passeur peut développer avec les âmes qu’il côtoie. Je parle aussi des enfants qui sont passeurs, qui sont hypersensibles aussi. Moi, je les appelle mes “petits mini-médiums” », a expliqué l’auteure de Saint-Jules-de-Beauce à propos du livre.

Celle-ci amène ainsi ses lecteurs à découvrir cet univers en aidant à mieux comprendre ce type de mission de vie, tout en donnant des trucs.

Isabelle Tremblay s’est intéressée de plus près à ce sujet, car étant elle-même médium, cette dernière recevait en consultation beaucoup de clients qui se découvraient passeurs d’âmes et qui avaient beaucoup d’interrogations par rapport à cette mission de vie.

Quoi faire lorsqu’on découvre que l’on est passeurs d’âmes? Comment venir en aide aux gens? Comment passer les âmes? Ce livre répond à toutes ces questions et aide à mieux définir le passeur d’âmes. C’est ce qui a notamment inspiré l’auteure pour écrire sur le sujet.

Une mission d’aide

La mission première des passeurs d’âmes est d’aider les gens à traverser certaines périodes difficiles de leur vie ou lors de transitions. Et ceux-ci sont surtout reconnus pour aider les personnes en fin de vie, mais leur champ d’intervention est beaucoup plus étendu.

« C’est aussi des gens qui ont des métiers comme gynécologue, professeur, conseiller d’orientation. Ça, ça peut être des passeurs d’âmes qui aident des gens dans des moments difficiles de leur vie à voir plus clair », a aussi spécifié l’auteure.

Chez les passeurs d’âmes, l’acte d’aider peut être fait de manière consciente ou non, et peut même être inné. Selon madame Tremblay, bien des gens passeront leur vie sans savoir qu’ils ont ce don, tout en sachant qu’ils sont naturellement portés à aider les autres. En autant que ceux-ci ne s’oublient pas.

On retrouve également une grande sensibilité chez ces personnes, une capacité à ressentir les énergies et les émotions d’une manière plus marquée. C’est ce qu’a vécu elle-même l’auteure.

« Avant de savoir que j’étais médium et passeur d’âmes, j’étais sensible aux gens. Je m’accaparais les émotions des autres sans m’en rendre compte. Je pouvais ressentir des énergies incarnées ou désincarnées, c’est-à-dire les fantômes, comme on les appelle, pis je le savais pas. C’est aussi fort que ça », a-t-elle renchéri.

D’autres sujets à explorer

Après avoir touché aux thèmes des médiums et des passeurs d’âmes, Isabelle Tremblay s’intéresse également à bien d’autres sujets, qui demeurent, pour elle, inexplorés.

Alors que dans Médium malgré moi!, il était question de découvrir le fait d’être médium, il y a aussi la façon de l’assumer.

« J’ai exploré la facette avant, mais j’ai pas exploré qu’est-ce tu vis en suite de ça. Ça, c’est quelque chose que j’aimerais plus explorer pis faire découvrir aux gens. C’est pas parce que tu te découvres médium que la vie est parfaite tout de suite après », a ajouté l’auteure beauceronne.

Tout ce qui découle des vies antérieures, le travail avec les énergies et la guérison sont également des sujets qu’elle souhaiterait approfondir.

Paru le 23 janvier dernier, le livre d’Isabelle Tremblay se trouve être un ouvrage complet et pratique et est offert dans toutes les librairies partout au Québec.