Appel de projets pour le Centre d’art et d’exposition de Saint-Georges

Pour la toute première fois, le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges fait un appel de projets d’exposition. Le service recherche des projets de qualité, originaux et distinctifs afin de planifier la prochaine année au Centre d’art et d’exposition.

Vous êtes un artiste, un collectionneur, une association, un organisme ou une entreprise, vous pouvez soumettre votre projet d’exposition. Un comité de sélection évaluera les expositions proposées selon les critères suivants :

Projet clé en main, c’est-à-dire bien structuré et prêt à être présenté;

Projet à caractère culturel, artistique, historique ou patrimonial;

Projet original, innovant, unique et distinctif;

Projet de qualité et présenté de manière professionnelle;

Le demandeur doit être un artiste, un artisan, une association, un regroupement, un organisme ou une entreprise de la région de Chaudière-Appalaches.

Le jury n’exclut pas systématiquement les projets provenant d’autres régions. La priorité est toutefois accordée aux demandeurs de Chaudière-Appalaches.

Ville de Saint-Georges verse un cachet selon des critères établis. Ceux-ci peuvent varier selon les expositions. Les artistes ont aussi la possibilité de vendre leurs œuvres. Ceux-ci conservent la totalité du montant de la vente.

Les personnes ou organismes qui désirent présenter leur exposition au cours de l’année 2020-2021 ont jusqu’au 1er mai prochain pour remplir et retourner le formulaire d’inscription. Un comité de sélection étudiera les candidatures au mois de mai. Les responsables des projets retenus seront contactés au cours du mois de juin prochain.

Consultez le document d'information et faites parvenir votre formulaire d'inscription et les documents demandés à : culture@saint-georges.ca.