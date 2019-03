Quoi faire en Beauce les 16 et 17 mars?

Chaque semaine, EnBeauce.com vous présente une sélection d’activités auxquelles participer dans la région.

Voici quelques suggestions d’événements pour les 16 et 17 mars. Cette fin de semaine, la Semaine de l'Érable et l'Expo Habitat de Thetford se poursuivent. Mais vous pourrez vous divertir tout autrement en allant voir un spectacle ou un match de hockey ou encore en célébrant la Saint-Patrick.



Samedi 16 mars



La Semaine de l'Érable

Durant toute la fin de semaine, les restos continuent de célébrer l'érable! Les chefs beaucerons ont accepté de relever le défi de Destination Beauce en proposant un menu spécial à l'érable. Pour en savoir plus, c'est ici .

Où? Dans les restaurants participants Quand? Durant toute la fin de semaine



Expo Habitat de Thetford Mines

Cette 7e édition se déroulera sous la présidence de M Luc Berthold. Pour en savoir plus, c'est ici .

Où? Au Centre des congrès de Thetford Mines Quand? Durant toute la fin de semaine



Les Amants de la scène présente le spectacle Entre vous et nous

Ce spectacle présente quatre grandes dames de la chanson : Luce Dufault, Marie-Michèle Desrosiers, Martine Saint-Clair et Marie-Élaine Thibert. Les chanteuses présentent leurs grands succès, mais également des incontournables du répertoire québécois.

Où? À la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches Quand? À 20 h 00



Match entre l'Assurancia junior AA et les Beaucerons de Sainte-Marie

Les deux équipes s'affronteront au domicile de l'Assurancia (Glace Manac).

Où? Au Centre sportif Lacroix-Dutil Quand? Dès 20 h 30



Dimanche 17 mars



23e édition du déjeuner de la Saint-Patrick

Que vous soyez Irlandais, Irlandais de souche ou Irlandais d'un jour, la Municipalité de Saint-Simon-les-Mines vous invite à venir célébrer cette fête. Tous les profits seront remis pour la sauvegarde du site historique de l’église Saint-Paul-de-Cumberland Mills.

Où? À la salle municipale de Saint-Simon-les-Mines Quand? De 8 h 30 à 11 h 30



Le Mountain Cross de Vallée-Jonction 2019

Courses de VTT, de MX, de SXS et de motoneige. Inscription en ligne obligatoire, visitez la page Facebook de l'événement.

Où? Au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction Quand? De 6 h 00 à 17 h 00



