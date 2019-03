Joël Coutu donnera une conférence sur les parulines

Joël Coutu, spécialiste et consultant en comportement aviaire, guide, conférencier et professionnel en ornithologie, donnera une conférence ayant pour thème Nos bijoux du Québec, les parulines. Celle-ci, organisée par le Groupe d’ornithologie de Beauce-Etchemins, aura lieu le dimanche 31 mars prochain à 13 h 30, à la salle Denise-Rodrigue du Centre culturel Marie-Fitzback.



Cette conférence, sans doute la plus colorée du conférencier, s’avère être une introduction au monde des parulines. Les participants découvriront les secrets de ces bijoux des forêts québécoises, ainsi que la manière de les observer. Joël Coutu partagera ses conseils pour mieux les identifier, ce qui permettra encore plus d’apprécier ces oiseaux magnifiques.



Joël Coutu a notamment suivi une formation au Cornell Laboratory of Ornithology et au Centre de Recherche et de Conservation des Oiseaux de l’Université McGill.



Ce dernier a fait plusieurs apparitions à la télévision. Il a entre autres participé aux deux premières saisons de l’émission Fou des oiseaux, animée par Pierre Verville, en 2015 et en 2016. Il a aussi fait partie de l’équipe à titre de recherchiste/consultant lors de la deuxième saison. En 2003, il a également co-animé une émission de radio sur les oiseaux.



Il y aura un coût à l’entrée. Les enfants de 12 ans et moins sont admis gratuitement.