Le plus gros parc d’amusement en Beauce est de retour

Le plus gros parc d’amusement en Beauce, le Wouhoou! - Un univers d'amusement, revient une nouvelle fois cette année. L’événement se déroulera sur le plateau sportif de la polyvalente de Saint-Georges les 15 et 16 juins prochains.

Ce sont plus de 100 000 pieds carrés de surface qui seront dédiés aux enfants de 0 à 14 ans. L’événement a été tenu auparavant en 2017 sur le lieu du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Petits et grands seront une fois de plus émerveillés grâce à l’animation hors de l’ordinaire, les mascottes et les 30 structures gonflables du Wouhoou!. Il y aura également plusieurs zones thématiques : maquillage, méga bar à bonbons, mini-ferme et découverte d’insectes.

Il s’agira donc du plus grand parc d’amusement extérieur en Beauce le temps d’une fin de semaine. De plus, les organisateurs du Woohoou! souhaitent faire profiter différentes clientèles de ce nouvel attrait majeur de la région.

Plusieurs organismes ayant pour mission d’aider des familles défavorisées, des enfants malades ou handicapés bénéficieront de nombreux accès gratuits à l’événement. C’est plusieurs centaines de laissez-passer qui ont été remis à une dizaine d’organismes de la région.

« La Beauce regorge de jeunes familles et d’enfants voulant s’amuser. Pour nous, c’était une opportunité à saisir de nouveau, que de combler ce besoin dans la région et de rendre le tout accessible à tous en offrant des forfaits adaptés aux différentes situations familiales. Nous sommes certains que toute la famille s'amusera! », mentionne le principal organisateur Éric Doyon.

Les billets sont maintenant disponibles en prévente et il est possible d'avoir plus d'informations en consultant la page Facebook de l'événement au ou le site Web de l’événement au www.wouhoou.ca .

Wouhoou! - Un univers d’amusement est produit par une organisation à but non lucratif (OBNL), soit Chaudière-Appalaches en spectacle, également en charge du Festival Country Saint-Georges et de Beauce Brasse notamment.