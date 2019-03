Le dimanche 31 mars 2019, deux activités spéciales de Pâques se dérouleront. Celles-ci sont organisées par le Musée Marius-Barbeau et auront lieu au Centre communautaire à Saint-Odilon-de-Cranbourne, de 13 h 30 à 15 h 30.

Isabelle Matte, anthropologue et originaire de Saint-Joseph donnera une conférence sous le thème Aux origines de Pâques - La Renaissance. Les amateurs d’histoire et les curieux en apprendront plus sur les origines de cette fête et pourquoi nous fêtons celle-ci. Cette conférence est la dernière d’une série de quatre dédiée aux fêtes annuelles. Ce projet est rendu possible grâce au fonds culturel de la MRC Robert-Cliche.



L’artiste peintre Johanne Maheux, originaire de Saint-Georges, invite, quant à elle, les enfants à venir créer une œuvre sous le thème de Pâques. Une surprise sucrée les attend également. Des breuvages seront aussi offerts sur place.

La réservation est obligatoire. Pour réserver ou obtenir plus d’informations, vous pouvez appeler au 418 397-4039.

Heures d’ouverture



Le Musée Marius-Barbeau est présentement ouvert du mardi au vendredi de 10 h 00 à 16 h 30, et le dimanche de 11 h 00 à 16 h 00.