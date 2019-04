C’est hier après-midi que s’est conclue la 30e édition du Festival beauceron de l’érable, qui se tenait pendant deux jours consécutifs, les 6 et 7 avril. Et tout était vraiment en place afin que cette édition 2019 soit couronnée de succès.

Manèges, kiosques divers, animation, dégustation de tire, la programmation qu’avait préparé l’organisation du festival était susceptible d’intéresser petits et grands, et s’avérait donc idéale pour toute la famille.

Le festival allait d’ailleurs à si bon train que même certains kiosques ont manqué de matériel, comme l’a mentionné M. Guy-Paul Côté, président du Festival beauceron de l’érable.

« Le kiosque de saucisses de Beauce Bœuf, à la mi-après-midi, on a été obligés de le fermer, parce qu’il n’y en avait plus. C’est la preuve que les gens aiment déguster certaines choses sur place », a-t-il dit.

En plus de la traditionnelle coulée de tire, les gens ont pu aussi se régaler de beignes et de différents produits de l’érable et du terroir qui ont dû faire le bonheur de bien des papilles. Quant au kiosque de crêpes, celui-ci ne dérougissait pas.

Dame Nature a été clémente

Si les visiteurs ont pu profiter de la journée du samedi pour festoyer en plein air, la journée d’hier a été parfaite sur ce point. Dame Nature a été des plus clémentes, offrant aux festivaliers une journée chaude et ensoleillée.

Les gens ont été nombreux à se présenter sur le site du stationnement de l’école Monseigneur-Beaudoin. Selon M. Côté, les gens attendaient déjà vers 12 h 40, dimanche, pour entrer sur le terrain.

Samedi, ce sont environ 600 personnes au total qui sont venues prendre part à l’événement. Quant à la journée de dimanche, le festival a accueilli entre 1500 et 1700 personnes. Il est à noter que ce nombre est cependant provisoire.

« Dimanche, ça a été un achalandage formidable. C’est l’achalandage le plus important qu’on a eu à date, je pense, depuis les trois-quatre dernières années. Tous les kiosques et tout ça ont été fréquentés de façon extraordinaire », a affirmé M. Côté.

Partenaires financiers

À chaque année, le festival peut compter sur la collaboration de partenaires majeurs pour la tenue de l’événement.

« Citadelle est avec nous depuis des années. Équipements Lapierre est là depuis quatre ans. Après ça, on a une commandite assez importante de Beauce Carnaval, qui fait qu’on peut avoir des manèges sur place », a-t-il spécifié.

M. Côté a aussi souligné la grande aide que leur apportait Ville de Saint-Georges, au niveau organisationnel. Celui-ci a également mentionné la collaboration de plusieurs commanditaires qui ont apporté leur aide entre autres pour le souper du président, qui a eu lieu samedi.

« Ça nous permet d’offrir des beaux cadeaux, autant en prix de présence que des cadeaux pour l’encan. Parce que l’encan sert à deux choses. Une partie pour financer le Festival beauceron de l’érable, et l’autre partie, pour permettre à 200 personnes démunies de pouvoir profiter gratuitement d’une journée ici », a ajouté le président.

En permettant à ces personnes de recevoir un laissez-passer pour le festival, Guy-Paul Côté a précisé que c’était en quelque sorte leur côté social. Cette heureuse initiative a d’ailleurs débuté il y a trois ans et permet à des enfants notamment de vivre une belle journée.

Cette 30e édition s’est donc terminée sur une bonne note : la température était exceptionnelle, l’ambiance était festive et les gens avaient le cœur à la fête. Une excellente occasion de célébrer le retour du printemps.