La 29e édition du Festival beauceron de l'érable attire du monde

Ce samedi 7 avril a officiellement été lancé le Festival beauceron de l’érable (FBE). En cette 29e édition, la programmation est alléchante et permettra aux gourmands, petits et grands, de faire de savoureuses découvertes, dans la joie et la bonne humeur.



L’événement, qui se déroule à la Place de l’érable Équipements Lapierre ce samedi 7 avril et dimanche 8 avril, propose donc aux festivaliers de déguster plusieurs produits de l’érable, dont de la tire sur la neige, des crêpes au sirop et des mini-beignes.

Bien évidemment, pour les gourmands qui souhaitent prolonger le plaisir, il est possible de se procurer ces produits aux kiosques de vente.

Des airs de fêtes et, ce malgré le temps.

Dès ce soir, le souper, sous la présidence d’honneur de Jean-Pierre Binet, copropriétaire de Impression GP, aura lieu à 18 h 30.

Pour l’occasion, 110 participants s’attableront autour d’un « souper de cabane » préparé par Beauce Bœuf Boucherie & Traiteur et pourront prendre part à un encan crié.

Le président d’honneur ne cache pas son enthousiasme de se joindre au festival pour « permettre au plus grand nombre possible de goûter le temps des sucres, une tradition qui lui tient particulièrement à cœur ».

