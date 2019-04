Le 6e Symposium international de la sculpture dévoile sa programmation

Le 6e Symposium international de la sculpture de Saint-Georges a révélé aujourd’hui sa programmation. Au menu, des activités pour les plus grands comme pour les plus petits.

Tout au long du Symposium, les visiteurs seront appelés à rencontrer les artistes, à échanger avec eux et à découvrir leurs techniques et leurs secrets. Des visites guidées du parcours muséal actuel seront également proposées aux visiteurs.

« Depuis la première édition du Symposium, nous avons constaté que les visiteurs sont de plus en plus curieux et désireux de voir l’envers du travail des artistes. Cette année, nous avons répondu à ces attentes en organisant des ateliers de création pendant lesquels la population pourra travailler sous la supervision d’artistes professionnels », explique Paul Baillargeon.

Activités jeunesse

Les visiteurs les plus jeunes ne seront pas en reste. Une activité d’initiation au modelage à l’argile sera organisée le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin. Le samedi 8 juin et le dimanche 9 juin, il y aura lieu un atelier de peinture aux doigts pour les enfants âgés de 8 ans et plus.

« Les activités familiales sont particulièrement appréciées pendant le Symposium, c’est une belle occasion d’initier les plus jeunes à la créativité et à l’ouverture sur le monde. », ajoute le président du Symposium.

La 6e édition du Symposium se déroulera sous le thème « Dérives et délices grandeur nature », du 26 mai au 16 juin 2019.