Festivités Western de Saint-Victor : Ici, c'est cowboy !

La 41e édition des Festivités Western de Saint-Victor revient sous le thème « Ici, c’est cowboy! », du 22 au 28 juillet prochain. Plus de 60 000 festivaliers et champions du monde en rodéo viendront profiter du deuxième plus grand festival country de la province. La programmation a été présentée le jeudi 23 mai dans la ville hôte.

Le comité organisateur de l’évènement est composé de : Richard Doyon, Gabriel Cliche, Molly Roy, Caroline Pépin, Marie-Michelle Lachance, Sylvain Lessard et Jean-Philippe Roy-Poulin.

Une programmation musicale pour tous les goûts

Le New-Country, Country et Western seront toujours au coeur des festivités, mais des styles variés seront proposés pour plaire à tous. Parmi les différents artistes les participants pourront entendre, La Chicane, Matt Lang, Guylaine Tanguay, David Jalbert, Carroté, Laurence St-Martin, Jessica Pruneau, Réjean et Chantal Massé, Laurence Doire, Le Twins Brothers Band, La Grande Messe (Hommage au Cowboys Fringants). Il y aura également des classiques des années 80-90 et du folk-québécois.

Plusieurs soirées dansantes auront lieu pour les amateurs de danse country qui pourront en profiter jusqu’aux petites heures du matin.

Retour des classiques gagnants

Les activités vedettes comme le super BINGO du festival avec 4000 $ en prix à gagner, le gala de lutte de la NSPW, la messe western, la Grande parade dans les rues du village et les randonnées de plaisance sont toujours au programme.

Les familles seront à l’honneur le 24 juillet pour la journée intergénérationnelle. Mini Ferme, animation avec la mascotte Nanou, jeux gonflables et de nombreuses activités amuseront les petits.

Les épreuves équestres et de rodéos sont au centre du festival qui permettront aux petits et aux grands de voir de nombreuses performances de tous les niveaux.

Le Samedi Festif, une nouveauté

Le samedi 27 juillet, toute la famille est invitée à voir ou participer aux compétitions de bûcherons amateur et professionnel. Le comité promet de la bière, de la musique et de l’animation toute la journée.

L’XTREM Bull Fighting, pour les « jeunes fous »

Durant le rodéo du 25 juillet, des aventureux se risqueront à affronter un taureau au centre de l’arène en tentant d’éviter de se faire écorner. Celui qui restera le plus longtemps sera nommé champion. Le comité rassure que l’animal ne sera pas blessé, il y a plus de risques pour l’homme que pour le taureau.

Pour connaître l’intégralité de la programmation, vous pouvez la consulter au : www.festivalwestern.qc.ca