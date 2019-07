Harris Becker et d'autres artistes de New York en spectacle à l'église St-Paul-de-Cumberland

Pour une 5e année et dans le cadre de ses Dimanches musicaux, l'église de St-Paul-de-Cumberland recevra des artistes de l'État de New York, dont Harris Becker, Emily Klonowsky et Michael Roberts, pour un concert unique. Ce spectacle aura lieu le dimanche 28 juillet prochain, dès 11 h.

Guitare, luth, flûte traversière, soprano, mezzo-soprano, vibraphone; quatuors, trios, duos, solos, ce sont en tout 8 artistes qui donneront une prestation pour ce concert de 90 minutes. Il y aura également une pause de 15 minutes.

Pour réserver et se procurer des billets, il suffit de s'informer auprès de Michel Laflamme au 418 228-2106 ou de Louise Quirion au 418 221-7294. Des billets seront également disponibles à la porte le jour même.