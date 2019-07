Nashville en Beauce : têtes d’affiche, cirque équestre et ambiance 100 % country!

En pleine saison de l’été et des festivals, c’est ainsi que revient Nashville en Beauce pour une 12e année, avec une programmation de feu, du 25 juillet au 4 août.

Les festivités de l'édition 2019 en mettront plein la vue et plein les oreilles aux festivaliers, car le comité organisateur a su concocter une programmation qui plaira non seulement aux amateurs de country, mais aussi à toute la famille.

Une ambiance country à son meilleur

Parade de chevaux et de chars allégoriques, compétition de cowboy extrême, mini-ferme Napolie, tire de chevaux, exposition de voitures antiques, derby d’attelage et tire de tracteurs à gazon modifiés sont entre autres au programme de cet événement où l'ambiance country sera à son meilleur. Les gens pourront aussi se mesurer au taureau mécanique ou assister à une démonstration de rassemblement de moutons avec des chiens de bergers.

La musique y sera pleinement à l’honneur. Plusieurs artistes seront en prestation : Jessica Pruneau, Gab Beauséjour, Walking the Country, The Big River et bien d’autres. Sylvie Roy attend aussi les amateurs de danse durant toute la durée du festival, avec notamment un spécial rétro country, le vendredi 26 juillet, et un spécial 12 heures de danse avec professeurs invités, le samedi 3 août.

Maquillage pour enfants, jeux gonflables et amuseur public divertiront aussi les tout-petits.

Du cirque équestre et des têtes d’affiche

Des spectacles d’envergure font également partie de cette programmation plus que prometteuse. Ceux-ci se tiendront sous le chapiteau Place Transport Raymond Tardif.

Ainsi, le samedi 27 juillet, le cirque équestre Luna Caballera sera sur place pour présenter Le cueilleur d’arbres. Les spectateurs y verront un duo d’acrobates, des cavalières voltigeuses, du cerceau aérien, des jongleries de feu, du dressage en liberté et du main à main lors de cette présentation circassienne qui réserve également d’autres surprises au public.

Plusieurs têtes d’affiche s’amènent aussi pour cette 12e édition. Le 26 juillet à 20 h, Andrée Watters, Ludovick Bourgeois et Élizabeth Blouin-Brathwaite seront en vedette dans le spectacle de La tournée SuperNOVA country. Lors de cette soirée unique, ceux-ci interpréteront les grands succès d’artistes incontournables, tels que Johnny Cash, Bonny Tyler, Shania Twain, Dolly Parton, AC/DC et plusieurs autres. Le groupe Texas Rodéo sera en prestation en 1re partie.

Le vendredi 2 août, toujours à 20 h, Nashville en Beauce accueille la Caravane country de Laurence Jalbert. Totalement country, ce spectacle met à l’affiche plusieurs artistes de renom : Paul Daraîche, Maxime Landry, Marc-André Fortin et Annie Blanchard. Avec ses invités, Laurence Jalbert souhaite faire revivre ce que lui fait ressentir la musique country dont elle est imprégnée depuis son enfance. Les festivaliers auront l’occasion d’assister à un spectacle au répertoire des plus variés. SV Ray sera sur scène en 1re partie.