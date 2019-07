Malgré les défis, Nashville en Beauce débute en grand

Voir la galerie de photos

Si vous prenez la route en direction de Saint-Prosper, vous allez peut-être être confus par les indications routières. En effet, en s’approchant de la municipalité beauceronne, des indications pour Nashville sont aussi présentes. Cette ville du Tennessee ne se situe-t-elle pas à environ 2000 kilomètres de là? Bien, sûr, mais en 12 ans, le festival Nashville en Beauce a gagné assez d’importance pour avoir ses propres indications routières et même être repéré sur la plateforme Google Maps.

En suivant les indications vers Nashville, nous voyons le décor se transformer peu à peu, pour finalement arriver au sein d’un village western d’antan. Dans les rues, plusieurs chapiteaux sont aménagés pour y loger commerçants et petits lieux de spectacles. Les bars et l’hôtel de ville se sont transformés en Saloon et la place principale en foire gourmande et arène équestre. Sous le grand chapiteau, il y a assez de place pour accueillir des centaines de spectateurs qui désirent assister aux spectacles dont celui de la Tournée Super Nova Country, avec les artistes Andrée Waters, Élizabeth Blouin-Brathwaite et Ludovik Bourgeois, avec comme première partie le groupe Texas Rodéo, dont nous avons assisté hier.

De grands défis

Le chapiteau en question est l’un des grands changements du festival pour cette édition, mais ce n’était toutefois pas la première volonté des organisateurs. En effet, la tradition était d’accueillir les prestations majeures ainsi que les installations sanitaires à l’aréna, cependant cette dernière a été détruite par les flammes cette année, ce qui a demandé beaucoup d’efforts et de fonds nécessaires afin de pallier à ce manque pour l’organisation des festivités. Malgré cet obstacle, l’aménagement du site est réussi.

Les incontournables

Outre les changements de têtes d’affiche des prestations musicales, la grande nouveauté de la programmation de ces 12 éditions est sans aucun doute la présentation du cirque équestre La Luna Caballera ce samedi 27 juillet, qui alliera acrobates, cavaliers, cracheurs de feu et autres surprises. C’est à ne pas manquer pour toute la famille.

Pour la coprésidente de Nashville en Beauce, Suzanne Lantagne, ce qui démarque ce festival des autres événements du genre au Québec est la variété de la programmation.

« Ce qui nous démarque le plus, ça doit être la variété. Notre programmation est assez variée pour plaire à tout le monde. »

En effet, outre les grands noms de la musique country et les planchers de danse, compétitions équestres, animations pour la famille, fermette, exposition d’autos et plusieurs autres sont au rendez-vous et la plupart de ces activités sont gratuites, tout comme l’accès au site.

