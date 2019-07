Le Fest'île de Beauceville : un nouveau festival qui aidera une bonne cause

Un nouveau festival voit le jour à Beauceville sur l’île Ronde les 9 et 10 août prochains. L'événement en offrira d'ailleurs pour tous les goûts.

Vendredi, il y aura un rendez-vous 4 à 8 avec animation musicale et un concours de bras de fer, présenté par Briques Gaston Poulin avec nul autre que le grand champion canadien Christian Gilbert. Vous aimeriez vous inscrire seul ou entre amis? N’hésitez pas à le faire sur le site Internet www.festilebeauceville.com ou directement sur le site du festival. La soirée se terminera avec les groupes Big Muff et Lat et Ben.

Le samedi, il y aura de la danse country au programme, animée par Mathieu Gagné dès 16 h 00. À 19 h 30, Pierre-Hervé Goulet, Vilain Pingouin et Noir Silence vous en mettront plein la vue sur la scène Quirion Métal. La soirée se terminera avec un groupe local, Cheese Band.

Une partie des profits remis à la CCB pour les sinistrés de Beauceville

Une partie des profits sera remis à la Chambre de commerce de Beauceville (CCB) pour aider les sinistrés des inondations 2019 de Beauceville.

Il est possible de vous procurer des billets directement en ligne au www.festilebeauceville.com ou chez les marchands participants :

Beauceville : Salon Chic Shack, Dépanneur 646 Irving, Boucherie au Coin gourmand, Dépanneur EKO et Dépanneur Lambert

Saint-Victor : Marché PML

Saint-Joseph : Dépanneur Jean-Paul Lessard et fils Pétro Canada

Saint-Georges : IGA Rodrigue et Groleau, IGA Rodrigue et filles

Beaucoup de plaisir attend les visiteurs, qui auront l'occasion de contribuer à une bonne cause. Pour en savoir plus, visitez le site Internet www.festilebeauceville.com.