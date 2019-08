Une finissante du Cégep Beauce-Appalaches participera au Festival international de la chanson de Granby

L’auteure-compositeur-interprète, Mélissa Doyon, finissante en Sciences humaines du Cégep Beauce-Appalaches, participera à la 51e édition du Festival international de la chanson de Granby qui aura lieu du 14 au 24 août prochain. En janvier dernier, elle avait gagné la finale locale de Cégeps en spectacle.

La chanteuse au nom d’artiste Maelydée a été sélectionnée par le comité du Grand Concours du Festival international de la chanson de Granby (FICG) grâce à la maturité de ses textes et ses mélodies accrocheuses. Lors des demi-finales, Mélissa présentera sur scène trois compositions originales alors que 24 candidats tenteront d’accéder à la grande finale. Au début du mois de juin, l’artiste a vécu trois jours de formations et d'ateliers à Granby qui lui ont donné les outils et les ressources nécessaires afin de bien préparer sa prestation. Elle aura deux autres semaines de préparation avant la demi-finale.

Pour l’artiste qui souhaite faire carrière dans le milieu musical, participer au FICG est l’occasion de faire des rencontres et de consolider son choix de carrière. « Pleins d'artistes qui n'ont pas gagné les éditions antérieures du FICG se sont vus proposer de belles opportunités qui ont lancé leur carrière à la suite du festival. C'est ce que je me souhaite bien avant de remporter quoi que ce soit, des rencontres et des opportunités ! » souligne Maelydée.

Des compositions originales puissantes

Maelydée a développé sa plume imagée en écoutant les paroles de grands artistes aux textes puissants comme Pierre Lapointe, Daniel Bélanger ou encore Louis-Jean Cormier. La musique de l’artiste beauceronne est un mélange d’influences pop-rock, indie alternatif.