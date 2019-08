Quoi faire en Beauce du 9 au 11 août

Vous n’avez aucun plan pour la fin de semaine? L’été est loin d’être terminé en Beauce et de nombreuses activités auront lieu. Consultez nos choix de sorties du 9 au 11 août.

55e édition de l’Exposition agricole de Beauce

Bingo, carrefour agroalimentaire, compétitions équestres, spectacles, jeunes talents, épreuves de force ou petite ferme, profitez de l’ambiance festive et familiale de cet événement qui est également une belle vitrine pour l’agriculture.

Où? Sur le site de l’aréna de Saint-Honoré Quand? Du 7 au 11 août

Festival de sports motorisés de Vallée-Jonction

Parade de chars allégoriques et fanfare, programmation musicale sur quatre jours, randonnée de VTT, exposition de voitures, camping en ville, tournoi de dek hockey, feux d’artifice et activités pour toute la famille sont au programme.

Où? Sur les terrains du Centre multifonctionnel de Vallée-Jonction Quand? Du 8 au 11 août

Dragfest de Saint-Théophile - Redneck édition

Tirs et accélérations d’autos, show de boucane, meet d'autos, zone food trucks, 11 spectacles de musique... Un événement qui promet pour les amateurs!

Où? 403, route Kennedy, Saint-Théophile Quand? Du 8 au 11 août

Fest’île de Beauceville

Pour sa première édition, le Fest’île accueillera les gens sur l’île Ronde de Beauceville avec plusieurs activités : compétition de bras de fer, spectacles de musique, danse country.

Où? Sur l’île Ronde de Beauceville Quand? Les 9 et 10 août

Les Amants de la scène présente la pièce de théâtre ACT-TITUDE

La Maison des comédiens présente sa pièce ACT-TITUDE, basée sur des faits réels. Abby, une jeune actrice pleine d’ambition voit son monde s’écrouler sous l’emprise d’un instructeur abusif. Jonglant entre carrière, vie amoureuse et familiale, elle est alors mise à l’épreuve mentalement et émotionnellement.

Où? Au Baril Grill de Saint-Georges Quand? Les 9 et 10 août, à 20 h 30

Ouverture officielle de la cidrerie du Verger à Ti-Paul

Bar à cidre, dégustation de boulettes porc & pommes, autocueillette de bleuets, et plus encore au programme de cette inauguration.

Où? Au 260, rang Bas St-Jacques, à Saint-Elzéar Quand? Les 10 et 11 août, dès 9 h

Soirée Perséides - spectacle étoilé!

Fin d’après-midi et soirée en toute simplicité avec un duo chansonnier. Les Perséides sont significativement nombreuses du 10 au 15 août. En cas de pluie, l’événement sera remis à dimanche le 11 août.

Où? Chez Frampton Brasse Quand? Le 10 août

Dimanches musicaux - Martin, le Jarret noir

C’est avec énergie et authenticité que Martin Savoie vous racontera, vous chantera, vous giguera ses racines beauceronnes.

Où? À l’église de Saint-Paul-de-Cumberland de Saint-Simon-les-Mines Quand? Le 11 août, dès 11 h