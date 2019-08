Les mois d'octobre et de novembre seront chargés pour le 275e de Sainte-Marie

La ville de Sainte-Marie festoie depuis le début de l’année son 275e anniversaire. De nombreuses activités sont à venir dans les prochains mois.

À lire également: Encore quelques mois d'activités pour le 275e de Sainte-Marie

Festival « Hallow-fest » – Édition spéciale 275e

La Ville de Sainte-Marie convie toute sa population à célébrer l’Halloween plus tôt et plus longtemps cette année, soit du 20 au 31 octobre. Le tout débute le dimanche 20 octobre, dès 10 h, au Centre Caztel avec la présentation du spectacle familial « La Sorcière enchantée ».

La « Maison hantée et le « Défi-Énigmes » sont présentés en grande première du 25 au 27 octobre au Musée du Père Gédéon. Pour l’occasion, le musée se transforme en un site ensorcelant qui vous transporte en 1892. Pour les personnes âgées de 13 ans et plus et adeptes de jeu d’aventure, le « Défi-Énigmes » saura vous faire une expérience des plus excitantes. Pour participer, vous devez former une équipe de 4 à 6 personnes et vous inscrire au sainte-marie.ca.

Le samedi 26 octobre dès 13 h 30, c’est le retour du « Hallow-fest » au Domaine Taschereau – Parc Nature. Au programme : parcours animé, jeux gonflables, concours de costumes, exposition de citrouilles. Une nouveauté, « L’Ultime parcours » qui est une structure d’obstacles géants, de plus de 85 mètres de long. Veuillez prendre note qu’en cas de mauvaise température, l’événement sera remis au lendemain.

Le jeudi 31 octobre, journée officielle de l’Halloween, un trio d’activité est proposé. La tournée « Bons BonBons » débutera à 16 h, alors que la Caravane « Crick-Crack-Fun » sillonnera les rues mariveraines en compagnie des élus. Ensuite, de 18 h à 19 h 30, les jeunes Mariverains sont invités à cogner aux portes de l’hôtel de ville. En compagnie de plusieurs squelettes et momies, les élus accueilleront les enfants dans un décor fantasmagorique pour offrir des bonbons. Le Musée du Père Gédéon fera découvrir son petit côté « hanté » de 18 h à 20 h.

La bibliothèque Honorius-Provost se transforme en une joyeuse maison hantée, le temps d’une soirée, avec la présentation du conte magique « Coup de théâtre à la joyeuse maison hantée », le vendredi 25 octobre dès 18 h 30. Tous les enfants âgés entre 6 et 11 ans qui seront déguisés, recevront une surprise, sans oublier le retour du concours « Hallow-Biblio » pour les jeunes qui du 1er au 31 octobre avec de merveilleux prix à gagner dont un appareil photo numérique.

Cette même journée, à 19 h, l’équipe aquatique de la piscine de la PBV invite les familles à la 5e édition de l’événement « Hal’eau party ». Les plus jeunes comme les plus vieux sont invités à célébrer l’Halloween en maillot de bain.

Un « Vindredi mixologie »

Pour souligner la fin des festivités entourant le 275e, la Ville de Sainte-Marie et le comité organisateur invitent familles, organismes et PME à venir festoyer en leur compagnie lors de l’événement spécial « Un Vindredi mixologie » qui sera présenté le vendredi 15 novembre, dès 17 h, au Centre Caztel. Et pourquoi ne pas faire de cet événement votre party du temps des Fêtes! En plus d’un souper trois services, vous pourrez danser au son de la musique du coverband, Beauty & the beat. Des stations de mixologie, un mur à beigne , bar à bonbons, soirée casino, des cadeaux, des tirages et plus encore.

La Grande fête des petits Mariverains – Édition spéciale 275e

Pour sa troisième édition, « La Grande fête des petits Mariverains » vous propose un contenu bonifié, en plus d’être présentée en collaboration avec la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce le dimanche 17 novembre, dès 13 h, au Centre Caztel. Cet événement est conçu spécialement « pour » les enfants dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant. Une programmation des plus diversifiées vous attend avec la présentation du spectacle « Le Grand cirque des déchets », sans oublier « La zone lumineuse », un espace unique qui émerveillera petits et grands, les jeux gonflables, le maquillage, de l’animation, des ateliers créatifs, la présence de la « Tente-à-lire », le jeu d’énigmes « Défi-Évasion », un photobooth, des sucreries et plusieurs surprises! En prime : la visite de Vert-Noël. L’admission est gratuite et une surprise sera remise aux 200 premiers enfants qui se présenteront avec leur carte PPL.

Les Grandes rencontres présentent LISE DION

Dans le cadre de la série « Les Grandes rencontres » de la bibliothèque Honorius-Provost et pour souligner le 275e anniversaire de Sainte-Marie, il sera possible de rencontrer l’humoriste Lise Dion. Elle partage en toute simplicité son histoire, faite de détermination, d’espoir et d’amour. Mercredi 27 novembre prochain, dès 19 h, au Centre Caztel.

Pour plus d’informations sur les activités : sainte-marie.ca