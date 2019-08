Quoi faire en Beauce du 23 au 25 août

La fin de semaine du 23 au 25 août la Beauce offre de nombreuses activités. Si vous n’avez pas encore de plan pour le week-end, voici quelques suggestions d’activités sportives et culturelles à ne pas manquer.

Les Sorcières de Salem

Les adeptes de sensations fortes de la région seront comblés avec le nouvel événement culturel d’envergure Salem - Expérience immersive, une pièce de théâtre suivie d'une nuit occulte.

Où : À Saint-Victor, sur les Terres des Menhirs

Quand : 23,24,30 et 31 août à 20h

Cinéma plein-air sur l'Île Ronde de Beauceville

Le film vedette sera « Le détective PIKACHU ». Bien sûr, ce long-métrage est destiné aux petits et aux grands.

Où : Parc de l'Île Ronde à Beauceville

Quand : 23 août à 19h

Tournoi les 24h Manac

Ce tournoi de soccer amical regroupe des équipes mixtes provenant d'entreprises de la région pour amasser des dons pour l'Ascalon St-Georges.

Où : Terrain de soccer synthétique à Saint-Georges

Quand : 23 août à partir de 18h jusqu'au 24 août 18h

Triathlon du Lac-Poulin

L’événement sportif, où plus de 200 participants de tous âges sont attendus, sera constitué de trois épreuves : le 750 m de nage, le 20 km de vélo et le 5 km de course.

Où : Lac-Poulin

Quand : le 24 août

Championnats québécois de cyclisme sur route

Les meilleurs cyclistes québécois participeront à différentes épreuves: course sur route, contre-la-montre, le critérium et les jeux d’adresse

Où : Secteur industriel Saint-Georges Est, 25e Avenue

Quand : le 24 et 25 août, de 9h30 à 16h30

Soupe populaire de Moisson Beauce

C’est dans un esprit de partage et de solidarité que Moisson Beauce invite la population à venir déguster la renommée soupe aux légumes qui sera servie gratuitement pour l’occasion.

Où : Grand Marché Beauce-Sartigan à Saint-Georges

Quand : le 24 août de 10h à 14h

Compétition amateur de skate

M2Boardshop organise une compétition de skate. La 113e rue sera fermée pour l'occasion. DJ, chansonnier, poutine chez Gérard, microbrasseries et plusieurs autres surprises.

Où : 113e rue, M2 Boardshop à Saint-Georges

Quand : le 24 août de 12h à 22h

Mission 100 tonnes

Un nettoyage des berges est organisé à Ste-Marie de Beauce. Événement accessible à toute la famille, on vous invite à vous joindre à nous pour nettoyer les cours d'eau et finir tout ça en prenant une bonne petite bière tous ensemble.

Où : Ruisseau Dupuis/ Parc Carter, Sainte-Marie

Quand : le 24 août de 13h à 16h

L a bibliothèque vivante et prestation de Noir Silence

L’Association des traumatisés crâniens (TCC) des Deux-Rives (Québec & Chaudière-Appalaches) convie la population à une performance du groupe Noir Silence lors de son évènement La bibliothèque vivante.

Où : la promenade Redmond au coin de la 116e Rue, Saint-Georges

Quand : le 25 août à 13h30