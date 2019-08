Quoi faire en Beauce du 30 août au 1 septembre ?

Pour le long congé de la fête du Travail, la Beauce offre de nombreuses activités pour tous les goûts et pour toute la famille. Voici une sélection qu’EnBeauce.com vous propose.

12e édition des Grands Feux de St-Honoré

La soirée débute avec une parade, des jeux gonflables, le spectacle Marimba à la ferme bonne entente et le groupe Steven et Steeven. Des feux d’artifice pyrotechniques et finalement Les Brothers.

Où : À Saint-Honoré-de-Shenley

Quand : 30 août à partir de 18h

Compétition de tir et d’accélération de camions de Saint-Joseph

Venez voir les différentes compétitions et animations durant les trois jours. Parade de camions et compétitions.

Où : À Saint-Joseph de Beauce

Quand : 30-31 août et 1er septembre

Compétition d’apnée sportive

Deux épreuves d’une compétition de renoms seront présentées :l’apnée statique (STA) et l’apnée dynamique avec bi-palmes (DYNB).

Où : Piscine Yvan-Cliche, Beauceville

Quand : 31 août

Partie de football Les Condors vs les Lynx d’Édouard Montpetit

Venez encourager l’équipe de football du Cégep Beauce-Appalaches.

Où : Cégep Beauce-Appalaches, Saint-Georges

Quand : 31 août à 19h