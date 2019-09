La saison 2019-2020 des Rossignols débutera bientôt!

La nouvelle saison des Rossignols 2019-2020 débutera bientôt. Les inscriptions et les auditions pour la chorale se tiendront dans les prochains jours, soit les 4 et 11 septembre prochains, entre 18 h et 20 h, à l'école Lacroix.

La chorale accueille les enfants et les adolescents âgés entre 7 et 18 ans qui ont un intérêt pour le chant, qui ont un désir d'apprendre et de découvrir un répertoire de chansons populaires variées, et qui souhaitent bien sûr avoir du plaisir à chanter dans un groupe et vivre des expériences de scène.

Les nouveaux choristes désirant se joindre aux Rossignols peuvent prendre un court rendez-vous d'audition d'une durée de 10 minutes auprès d'un membre du conseil d'administration en appelant au 418 313-9571.

Pour des informations supplémentaires, il est possible de visiter la page Facebook Chorale Les Rossignols.