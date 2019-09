Saint-Éphrem tiendra la fête de la culture et des nouveaux résidents

La municipalité de St-Éphrem compte un nouvel évènement : la fête de la culture et des nouveaux résidents. La population est invitée dans le cadre des « Journées de la culture », le 28 septembre de 13h à 16h à participer à ces festivités au Centre Multifonctionnel de St-Éphrem.

La collection des œuvres de Beauce Art sera exposée et des artistes et des artisans avec leurs créations seront présents. Plusieurs activités sont au programme pendant l’après-midi : initiation au tricot, caricatures sur place avec Patrick Maranda, conte pour enfants, jeux de traduction de mots; le tout dans une ambiance musicale avec des artistes invités, le duo Lovely Band. En avant-midi vers 10h, les gens sont invités à participer à un projet de peinture sur asphalte à l’aréna de St-Éphrem afin de réaliser un jeu de serpents et échelles géant.

À 15h00, il y aura une présentation de deux danses, une purement québécoise et une danse typique de la Colombie. Après le spectacle, il y aura la présentation des nouveaux résidents, suivie d’un cocktail accompagné de bouchées des pays du Sud. La journée sera clôturée avec des tirages de prix de présence.