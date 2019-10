10e édition du Salon des vins : un rassemblement pour amateurs et passionnés

À l’occasion de la 10e édition du Salon des vins de Saint-Georges, présenté par la SAQ, passionnés et amateurs de vins se rassembleront encore une fois pour apprendre, déguster et faire de belles découvertes. L’événement aura lieu le 24 novembre prochain, de 12 h à 17 h, au Georgesville.

Nathalie Bonhomme, porte-parole et conférencière

La présentation de conférences permettront aux gens d’en apprendre plus, comme celle de Nathalie Bonhomme, porte-parole de prestige de l’événement et véritable rockstar du vin. Reconnue mondialement pour son apport au domaine, elle présentera une conférence sur son histoire et les vins espagnols entre autres.

« Ça fait plusieurs années qu’elle nous promettait de venir en Beauce, cette année, elle a répondu par l’affirmative. C’est une sommité en matière de vins espagnols », a indiqué M. Philippe Vinot, président de l'événement et responsable des exposants.

Deux autres conférences seront aussi présentées. M. Gad Elbaz de l’agence Isravin entretiendra les amateurs sur les vins d’Israël. Mme Isabelle Rochette, distillatrice pour Distillerie Cirka animera quant à elle une classe sur le gin.

La démonstration culinaire et dégustation par l’école professionnelle de cuisine du CSBE, via son DEP en cuisine, sera aussi de retour cette année dans la programation.



Un événement toujours couru en Beauce

Le Salon des vins donnera une fois de plus l’occasion de voyager à travers différents pays. Apéros, bulles, mousseux, vin blanc, vin rouge ou spiritueux seront en vedette, mais la variété des produits présentés s’étendra aussi aux scotchs, aux cognacs et aux rhums. Durant le salon, le comité organisateur est aussi fier de présenter des produits du Québec.

« Les vins du Québec sont de plus en plus à la mode. On a le même taux d’ensoleillement que la Nouvelle-Zélande ici, donc on est capables de produire des vins du Québec de plus grande qualité qu’avant », a affirmé M. Éric Latullipe, membre du comité organisateur.

25 exposants attendront ainsi les visiteurs pour cet événement qui en accueille près de 1000 à chaque édition. Parmi les exposants à ne pas manquer, mentionnons la table SAQ prestige, qui offrira des produits de grande qualité.

Cette année, le Salon des vins innove également, puisque IGA Rodrigue et filles et IGA familles Rodrigue et Groleau, partenaires de l’événement, tiendront un îlot spécial. Une fromagère de la Fromagerie de l’Île-aux-Grues sera donc sur les lieux pour offrir une dégustation.

Toujours aussi couru en Beauce, le Salon des vins est ouvert à tous, mais compte de plus en plus de connaisseurs.

« Les gens veulent apprendre, goûter, essayer, connaître les régions. Oui, de plus en plus, il y a des connaisseurs », a mentionné Éric Latulippe.

Philippe Vinot a par ailleurs ajouté que la clientèle rajeunit.

« On voit chez les moins de 35 ans un intérêt. Je dirais que la moyenne d'âge, par les années passées, était peut-être de 45 ans. Ça peut avoir baissé de 10 ans en moyenne d'âge », a-t-il dit.

Lors de l'événement, le comité organisateur encourage et incite fortement les gens à utiliser un service de raccompagnement ou un taxi pour leur retour, comme à chaque édition.

Profits remis à plusieurs organismes de la région

Rappelons qu’encore cette année, tous les profits du Salon des vins seront remis entièrement à plusieurs organismes de la région. Ce sont plus de 180 000 $ qui ont été remis depuis les débuts en 2001.

Les organismes bénéficiaires de l’édition 2019 sont :

- Le corps de Cadets 2625 de Saint-Georges

- L'association des familles monoparentales et recomposées de la Chaudière (AFMRC)

- Drakkar de Beauce

- Fond persévérance réussite scolaire – Associé à la CSBE

- La Compagnie du Shack

Prix des billets et points de vente

Les billets sont disponibles au coût de 20 $ en prévente et 25 $ la journée de l’événement. Pour vous procurer des billets, informez-vous auprès des membres du comité organisateur en consultant leur page Facebook.

Il est aussi possible de s’en procurer par le biais des organismes bénéficiaires ainsi qu’aux succursales de la SAQ de Saint-Georges, Beauceville, Lac-Etchemin, La Guadeloupe et Sainte-Marie, ainsi que chez IGA Rodrigue & Filles. Le billet comprend l’entrée au salon des vins, un verre de dégustation INAO ainsi que cinq (5) coupons de dégustation.

Des coupons supplémentaires seront disponibles au coût de 1 dollar l’unité. Lors du Salon des vins, il y aura également tirage d’un refroidisseur à vin, gracieuseté d’Ameublement Tanguay.