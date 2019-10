Un spectacle pour promouvoir l'humour amateur à Saint-Éphrem

Le spectacle One night... De comédie à Saint-Éphrem aura lieu ce vendredi 25 octobre, à partir de 20 h. Le spectacle a pour but de promouvoir l’humour amateur dans la région et développer une scène pour les humoristes en Beauce. C’est au bar du Centre des loisirs de Saint-Éphrem que la soirée se déroulera.

L’événement sera animé et organisé par Patrick Couture, jeune humoriste qui a présenté par le passé plusieurs spectacles de ce style en Beauce, soit les Doigts d’honneur de l’Index et les Jeux D’rôles. Il revient donc en force pour un soir seulement.

Se présenteront sur scène des humoristes d’ici : François Provost, Catherine Giguère et Faf. Jean- David Chaput, de Québec, se joindra à eux pour la partie micro ouvert. Pour clore le spectacle, deux humoristes de Montréal livreront 15 minutes de leurs meilleures blagues, soit Guillaume Boldock et Val Belzil.

Cette soirée présentera une palette variée d’humoristes de talent. Certains en sont à leurs premières expériences sur scène, d’autres sont déjà grandement établis. Faf et Val Belzil ont d’ailleurs participé à Mike Ward sous écoute, le baladodiffusion le plus écouté au Québec!

Le public sera ainsi appelé à découvrir de nouveaux talents et vivre l’expérience d’une soirée d’humour de type « comédie club », le tout dans une ambiance chaleureuse où l’ouverture d’esprit est au rendez-vous. La population est donc invitée à venir encourager des artistes de la région dans le but de promouvoir la culture dans tous ses volets.