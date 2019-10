Le Musée ambulant s'installera à Saint-Isidore

Du 5 au 8 novembre, le Musée ambulant installera ses chapiteaux colorés et son exposition dans le gymnase de l’école Barabé-Drouin de Saint-Isidore.

À cette occasion, le musée fera découvrir aux élèves des œuvres d’artistes contemporain.e.s. Tous les élèves de l’école, du préscolaire à la 6e année, auront la chance de vivre une expérience d’éveil à l’art unique en son genre et haute en couleur.

Un premier passage en Beauce

Semblable à un cirque itinérant, festif et plein de surprises, le Musée ambulant et son équipe de médiation culturelle (des éducatrices et éducateurs spécialistes du contact avec les œuvres d’art) sillonnent les routes du Québec afin d’amener l’art dans les communautés. Les activités proposées, à la fois ludiques et éducatives, incluent des visites interactives de l’exposition d’œuvres d’art (sculpture, photographie, art textile, dessin, etc.) et des ateliers de création où les élèves peuvent mettre en pratique leur propre créativité. Avec le Musée ambulant, l’art est une fête à laquelle tout le monde est invité!

L'organisation profite de son premier passage en Beauce pour faire découvrir le Musée ambulant à la communauté. Les portes du musée s’ouvriront donc gratuitement au grand public, entre 16 h et 18 h, le jeudi 7 novembre prochain. Lors de cette soirée, les élèves de l’école deviendront à leur tour de petit.e.s guides afin de faire découvrir les œuvres de la tournée 2019-2020 ainsi que leurs propres créations à la population. Aucune réservation ou inscription n’est nécessaire.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer!

Un OBNL qui démocratise l'accès à l'art

Le Musée ambulant est un OBNL qui a pour mission de démocratiser l’accès à l’art en allant à la rencontre des publics, là où ils se trouvent. Depuis 2017, il se promène dans différentes régions du Québec et offre des activités d’éducation artistique. Davantage d’information sur l’organisme est disponible sur son site Web et sur ses médias sociaux (Facebook et Instagram : /museeambulant).