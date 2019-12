Artistes et artisans de Beauce en vedette à la Galerie d'art de Sainte-Marie

En plus d'être en vedette dans deux expositions au Centre culturel Marie-Fitzbach, les membres du regroupement Artistes et artisans de Beauce (AAB) propose aussi l’exposition collective Humanité, qui est en cours à la Galerie d'art de Sainte-Marie.

Humanité, quelle est sa signification en 2019? Où en sommes-nous dans ce monde comptant plus de 7,5 milliards de personnes? Les êtres humains, qui, comment et pourquoi? Dans cette exposition, les membres de l’AAB offrent leurs différentes visions de l’humanité au public, à travers des créations sensibles et symboliques.

Maternité, féminité ou fécondité, les œuvres d'Humanité présentent différents thèmes, parfois de façon introspective, le tout monté dans le but de raconter une histoire. Les visiteurs pourront ainsi passer de l'Hawaïenne qui observe la lune à la femme qui revendique ou à l'humain qui se rend compte de son pouvoir, en passant par la prise de conscience sur l'environnement, la guerre, l'apeurement ou la tristesse.

« C'est vraiment une évolution de l'humanité. C'est l'observation de ce qui se passe, des gens qui ne sont plus connectés à des valeurs extérieures mais à des valeurs intérieures : "Moi, je suis qui comme humain, qu'est-ce que je veux offrir? », a expliqué la présidente de l'AAB, Amélie Lamontagne.

Plusieurs médiums ont été par ailleurs utilisés dans le cadre de cette exposition. On y retrouvera ainsi la photographie, la sculpture, le dessin ou la peinture.

« C'est la technique la plus populaire », a indiqué la présidente.

L'exposition Humanité met en vedette les artistes Abdoul Gabbour, Amélie Lamontagne, Carole Giguère, Danielle Robinson, Emmanuelle Breton, Gaetane Boucher, Geneviève St-Andrée, Julie Boutin, Julie Goulet, Julie Morin, Julie Potvin, Johanne Grondin, Johanne Maheux, Louise Champagne, Louise Latulippe, Lynda Morin, Sylvie Lapierre, Marie Jacques, Marylène Faucher, Mona Thivierge, Sylvie Lapierre et Yvète Faucher.

Les heures d’ouverture de la Galerie d’art de Sainte-Marie sont le vendredi, de 18 h à 21 h, ainsi que les samedi et dimanche, de 13 h à 17 h. L’admission est gratuite.

Les œuvres seront exposées jusqu’au 19 janvier 2020.